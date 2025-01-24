Семак подвёл итоги матча со сборной Иордании

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» назвал положительные моменты в игре команды в контрольном матче со сборной Иордании. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего . Он отличился на 62-й минуте.

Сегодня мы создавали больше моментов в позиционных атаках. Если в прошлом матче это было после отборов, то сегодня их было больше. Не пропустили и выиграли. Что касается качества игры, возможно, выглядели чуть получше. Но составы не совсем в привычных сочетаниях. Кто‑то готов лучше, кто‑то — хуже, поэтому говорить о каких‑то взаимодействиях нельзя. Но с точки зрения нагрузки и тонуса, думаю, это хороший спарринг. Сборная Иордании играет очень агрессивно, активно, хорошо готова физически. Для нас полезно на этом этапе играть такие матчи. Свежести пока не хватает, отсюда и движение и качество не то, которое хотелось бы, но мы всё это понимаем, это этап подготовки. Красная карточка была не из‑за грубости игрока, это эмоции, и на поле просто вышел новый игрок. Ничего в этом нет. А игра сама по себе интенсивная, контактная, много единоборств, это хорошо для ребят.