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Семак подвёл итоги матча со сборной Иордании

сегодня, 23:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ИорданияИордания20:00 Не начался

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал положительные моменты в игре команды в контрольном матче со сборной Иордании. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Александра Соболева. Он отличился на 62-й минуте.

Сегодня мы создавали больше моментов в позиционных атаках. Если в прошлом матче это было после отборов, то сегодня их было больше. Не пропустили и выиграли. Что касается качества игры, возможно, выглядели чуть получше. Но составы не совсем в привычных сочетаниях. Кто‑то готов лучше, кто‑то — хуже, поэтому говорить о каких‑то взаимодействиях нельзя. Но с точки зрения нагрузки и тонуса, думаю, это хороший спарринг. Сборная Иордании играет очень агрессивно, активно, хорошо готова физически. Для нас полезно на этом этапе играть такие матчи. Свежести пока не хватает, отсюда и движение и качество не то, которое хотелось бы, но мы всё это понимаем, это этап подготовки. Красная карточка была не из‑за грубости игрока, это эмоции, и на поле просто вышел новый игрок. Ничего в этом нет. А игра сама по себе интенсивная, контактная, много единоборств, это хорошо для ребят.

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Futurista
Futurista
сегодня в 23:17
Йорданцы в шоке)...
Гость
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