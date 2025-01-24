В «Пари НН» объяснили, почему Зе Турбо покинул клуб

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему нападающий Зе Турбо покинул клуб.
Клуб всегда беспокоит ситуация, когда у легионера, находящегося в команде, нет достаточного игрового времени. Зе Турбо — статусный игрок, футболист национальной сборной своей страны. Мы посчитали, что в «Пари НН» во второй части сезона у него было бы немного игрового времени, так как в зимнее трансферное окно мы усилились несколькими футболистами, и конкуренция в линии атаки резко возросла.
Мы пообщались с Зе Турбо и пришли к решению, что ему будет лучше попробовать свои силы в аренде. АЕЛ в нём был заинтересован, и мы договорились об аренде, которая подразумевает право выкупа. У Зе Турбо будет полгода, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мы будем следить за его успехами и, если все останутся удовлетворены игрой форварда, то опция выкупа может быть активирована.
Статусный игрок за 500 К евро и игрок Гвинеи-Биссау)))
Статусный игрок за 500 К евро и игрок Гвинеи-Биссау)))