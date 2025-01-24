Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» объяснили, почему Зе Турбо покинул клуб

сегодня, 11:48

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему нападающий Зе Турбо покинул клуб.

Клуб всегда беспокоит ситуация, когда у легионера, находящегося в команде, нет достаточного игрового времени. Зе Турбо — статусный игрок, футболист национальной сборной своей страны. Мы посчитали, что в «Пари НН» во второй части сезона у него было бы немного игрового времени, так как в зимнее трансферное окно мы усилились несколькими футболистами, и конкуренция в линии атаки резко возросла.

Мы пообщались с Зе Турбо и пришли к решению, что ему будет лучше попробовать свои силы в аренде. АЕЛ в нём был заинтересован, и мы договорились об аренде, которая подразумевает право выкупа. У Зе Турбо будет полгода, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мы будем следить за его успехами и, если все останутся удовлетворены игрой форварда, то опция выкупа может быть активирована.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
НН  АЕЛ  Зе Турбо
Источник: matchtv.ru
Николич: «Ищем усиление за счёт внутренних ресурсов»
Сегодня, 08:31
Агент Бителло: «Мы не делали ничего без ведома „Динамо“»
Вчера, 23:32
Александр Мостовой: «В Европе никто бы не купил Клаудиньо за 20 млн евро»
Вчера, 21:48
Глушаков: «У „Зенита“ денег, как у дурака махорки»
Вчера, 18:08
Сарвели: «Выводы из неудач сделаны, и мы готовы выступить лучше»
Вчера, 11:21
Олег Иванов: «Смотрю футбол с комментариями, меня не раздражает»
22 января
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:22
Зе Турбо — статусный игрок, футболист национальной сборной своей страны.
Статусный игрок за 500 К евро и игрок Гвинеи-Биссау)))
3p3znqn3vxcu
3p3znqn3vxcu
сегодня в 12:19
Решение спортивного директора «Пари НН» кажется взвешенным и продуманным. Важно учитывать интересы игрока, особенно такого уровня, как Зе Турбо. Если в клубе действительно возросла конкуренция в атакующей линии, то аренда может стать отличным шансом для футболиста получить больше игровой практики и подтвердить свою значимость.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 