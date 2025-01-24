В «Пари НН» объяснили, почему Зе Турбо покинул клуб

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему нападающий покинул клуб.

Клуб всегда беспокоит ситуация, когда у легионера, находящегося в команде, нет достаточного игрового времени. Зе Турбо — статусный игрок, футболист национальной сборной своей страны. Мы посчитали, что в «Пари НН» во второй части сезона у него было бы немного игрового времени, так как в зимнее трансферное окно мы усилились несколькими футболистами, и конкуренция в линии атаки резко возросла.