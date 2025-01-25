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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2024

Горлов: «Для меня „Сатурн“ — большой клуб»

сегодня, 08:32

Артем Горлов высказался о своем назначении на пост главного тренера «Сатурна».

Не многие верили, что окажусь во Второй лиге «Б»? Тренер одинаково работает везде. Для меня «Сатурн» — большой клуб. Такой же, как «Торпедо» или «Енисей». Опять же, я живу недалеко. Для меня это близко по духу. О перспективах и задачах, которые мы обсуждали с министром спорта, пока много говорить не хочу. Нужно понять объём финансирования, оценить селекцию. Время придёт в марте, когда закончится заявочная кампания, и мы будем понимать, кто у нас в команде. Я много и красиво говорить не люблю. Лучше доказать всё работой. Это я болельщикам могу обещать. И, надеюсь, в течение двух лет «Сатурн» поднимется в дивизион выше.

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tveazyn3xudq
tveazyn3xudq
сегодня в 12:12
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:50
Слабенький... но для 2 лиги наверное сойдёт...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:29
Главное заниматься любимым делом.
112910415
112910415
сегодня в 09:17
старайся, тренер !
и, как всегда, от финансирования зависит очень многое ...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:11
А когда то Сатурн играл в РПЛ
shlomo
shlomo
сегодня в 08:56
Пожелаю удачи Артему и давай доказывай свой проф. уровень.
Гость
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