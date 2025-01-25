Горлов: «Для меня „Сатурн“ — большой клуб»

высказался о своем назначении на пост главного тренера «Сатурна».

Не многие верили, что окажусь во Второй лиге «Б»? Тренер одинаково работает везде. Для меня «Сатурн» — большой клуб. Такой же, как «Торпедо» или «Енисей». Опять же, я живу недалеко. Для меня это близко по духу. О перспективах и задачах, которые мы обсуждали с министром спорта, пока много говорить не хочу. Нужно понять объём финансирования, оценить селекцию. Время придёт в марте, когда закончится заявочная кампания, и мы будем понимать, кто у нас в команде. Я много и красиво говорить не люблю. Лучше доказать всё работой. Это я болельщикам могу обещать. И, надеюсь, в течение двух лет «Сатурн» поднимется в дивизион выше.