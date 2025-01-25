«Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич»

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вчера, 20:00

«Ливерпуль» выиграл у «Ипсвича» в матче 23-го тура АПЛ (4:1).

На 11-й минуте счёт отыграл Доминик Собослаи. На 35-й Мохамед Салах удвоил преимущество мерсисайдцев. Коди Гакпо на 44-й забил третий гол, а на 66-й сделал дубль. В составе гостей единственным забитым мячом отметился Джейкоб Гривс на 90-й.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (53 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (16 баллов).