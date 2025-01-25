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«Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич»

вчера, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 1Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Ипсвича» в матче 23-го тура АПЛ (4:1).

На 11-й минуте счёт отыграл Доминик Собослаи. На 35-й Мохамед Салах удвоил преимущество мерсисайдцев. Коди Гакпо на 44-й забил третий гол, а на 66-й сделал дубль. В составе гостей единственным забитым мячом отметился Джейкоб Гривс на 90-й.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (53 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (16 баллов).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:17
...пока МЮ мёртвый,хоть за Ливер порадоваться!!!
матос
матос
вчера в 22:14
С победой Ливерпуль, молодцы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:32
с победой, фанаты Ливерпуля .
удалось обойтись малой кровью, без нервотрепки во 2 тайме.
и даже без травм, что радует.
все таки скоро плей офф Лиги чемпионов, в АПЛ чемпионская гонка все нарастает
YNWA
YNWA
вчера в 21:21
С победой Ливерпуль!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:54
Дежурная победа на классе! Жаль, что пропустили, но главное победа!
Так держать Ливерпуль!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:50
С Ипсвич можно и уверенно....)
Посмотрим что дальше будя!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:19
Уверенно Ливер довел дело до крупной победы, хотя и дал слабину в концовке, наверняка подпортив настроение Алиссону.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 20:14, ред.
Да я уже побоялся в концовке тотал меньше 5,5 ставил ) в экспрессе )))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:11
На классе))
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