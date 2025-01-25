«Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич»

«Ливерпуль» выиграл у «Ипсвича» в матче 23-го тура АПЛ (4:1).
На 11-й минуте счёт отыграл Доминик Собослаи. На 35-й Мохамед Салах удвоил преимущество мерсисайдцев. Коди Гакпо на 44-й забил третий гол, а на 66-й сделал дубль. В составе гостей единственным забитым мячом отметился Джейкоб Гривс на 90-й.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (53 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (16 баллов).
удалось обойтись малой кровью, без нервотрепки во 2 тайме.
и даже без травм, что радует.
все таки скоро плей офф Лиги чемпионов, в АПЛ чемпионская гонка все нарастает
удалось обойтись малой кровью, без нервотрепки во 2 тайме.
и даже без травм, что радует.
все таки скоро плей офф Лиги чемпионов, в АПЛ чемпионская гонка все нарастает
Так держать Ливерпуль!
Так держать Ливерпуль!
Посмотрим что дальше будя!
Посмотрим что дальше будя!