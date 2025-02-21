Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»

«Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой», каталонцам мог также достаться ПСЖ. Спортивный директор клуба Деку дал комментарий по теме.
ПСЖ находится в замечательной форме. С «Бенфикой» мы уже играли (5:4 в общем этапе – прим. ред.), и нам было очень непросто. Мы совершили исторический камбэк, но могли и потерпеть поражение. «Бенфика» – очень добротная команда.
В финале нет места для обсуждений. Когда ПСЖ играл с «Боруссией» Дортмунд, болельщики не ожидали увидеть «Боруссию» в финале. Те, кто следит за игрой, знают, что они сильны во всех аспектах. Надо думать от игры к игре.
Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У «Реала» дела идут неплохо, это команда, которая выигрывала Лигу чемпионов.
Считать, что «Реал» был не в лучшей форме – недальновидно. То же самое касается и «Атлетико». Большие клубы всегда возвращаются. Нам же нужно сконцентрироваться на своем пути.
Что касается ПСЖ, то да, надо признать, что команда выглядит весьма организованно, но тоже не без слабых мест, что было отчетливо видно в одном из матчей французской лиги, с не самым сильным соперником... Обсуждать Реал и Атлетико не буду, скажу только одно- мечтаю увидеть Реал в финале, желательно против Баварии, хотя, конечно понимаю, что это маловероятно. Но как говорится: "хотеть не вредно, вредно не хотеть"!)))
Что касается ПСЖ, то да, надо признать, что команда выглядит весьма организованно, но тоже не без слабых мест, что было отчетливо видно в одном из матчей французской лиги, с не самым сильным соперником... Обсуждать Реал и Атлетико не буду, скажу только одно- мечтаю увидеть Реал в финале, желательно против Баварии, хотя, конечно понимаю, что это маловероятно. Но как говорится: "хотеть не вредно, вредно не хотеть"!)))