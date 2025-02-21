Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»

«Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой», каталонцам мог также достаться ПСЖ . Спортивный директор клуба дал комментарий по теме.

ПСЖ находится в замечательной форме. С «Бенфикой» мы уже играли (5:4 в общем этапе – прим. ред.), и нам было очень непросто. Мы совершили исторический камбэк, но могли и потерпеть поражение. «Бенфика» – очень добротная команда.

В финале нет места для обсуждений. Когда ПСЖ играл с «Боруссией» Дортмунд, болельщики не ожидали увидеть «Боруссию» в финале. Те, кто следит за игрой, знают, что они сильны во всех аспектах. Надо думать от игры к игре.

Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У «Реала» дела идут неплохо, это команда, которая выигрывала Лигу чемпионов.

Считать, что «Реал» был не в лучшей форме – недальновидно. То же самое касается и «Атлетико». Большие клубы всегда возвращаются. Нам же нужно сконцентрироваться на своем пути.