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Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»

сегодня, 17:17

«Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой», каталонцам мог также достаться ПСЖ. Спортивный директор клуба Деку дал комментарий по теме.

ПСЖ находится в замечательной форме. С «Бенфикой» мы уже играли (5:4 в общем этапе – прим. ред.), и нам было очень непросто. Мы совершили исторический камбэк, но могли и потерпеть поражение. «Бенфика» – очень добротная команда.

В финале нет места для обсуждений. Когда ПСЖ играл с «Боруссией» Дортмунд, болельщики не ожидали увидеть «Боруссию» в финале. Те, кто следит за игрой, знают, что они сильны во всех аспектах. Надо думать от игры к игре.

Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У «Реала» дела идут неплохо, это команда, которая выигрывала Лигу чемпионов.

Считать, что «Реал» был не в лучшей форме – недальновидно. То же самое касается и «Атлетико». Большие клубы всегда возвращаются. Нам же нужно сконцентрироваться на своем пути.

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Барселона  Деку
Перевод с as.com
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:33
Ну конечно было непросто, ведь Флик вчистую проиграл сопернику, особенно в центре поля, когда раз за разом позволял португалам- одним длинным пасом отрезать весь центр поля своей команды. А 2-й тайм, стал полным тренерским безумием Флика, когда его команда, пытаясь отыграться, безоглядно летела в атаку- осталяя отрытые свободные зоны в своей обороне... Только чудо и "ошибки" судьи помогли Барсе одержать общую победу. Но стратегически, Барса полностью проиграла сопернику. Посмотрим, как будет в этот раз, ведь противостояние уже будет из двух игр...

Что касается ПСЖ, то да, надо признать, что команда выглядит весьма организованно, но тоже не без слабых мест, что было отчетливо видно в одном из матчей французской лиги, с не самым сильным соперником... Обсуждать Реал и Атлетико не буду, скажу только одно- мечтаю увидеть Реал в финале, желательно против Баварии, хотя, конечно понимаю, что это маловероятно. Но как говорится: "хотеть не вредно, вредно не хотеть"!)))
BENFICA
BENFICA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:21
Смотря с какой стороны!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:20
Считаю, Барсе повезло...
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