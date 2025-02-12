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«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

сегодня, 15:57

Сегодня прошла жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» примет «Реал».

Первые матчи пройдут с 25 по 27 февраля, а ответные — с 1 по 3 апреля. Финал Кубка Испании будет сыгран 26 апреля в Севилье.

Напомним, на пути к полуфиналу: «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0), «Реал» переиграл «Леганес» (3:2), «Реал Сосьедад» одолел «Осасуну» (2:0), а «Атлетико» уверенно обыграл «Хетафе» (5:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:19
тяжеловато будет !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:17
Хорошие пары, можно в ЗАГС....)
shur
shur
сегодня в 16:15
...Хорошие полуфиналы,хорошие команды, а главное классные
игры впереди, удачи абсолютно всем ...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:11
Много Эль Классико не бывает! Финал РМ - Барселона - самый желанный.

А с Атлетами Реал всегда скучно играет: первые сидят в обороне и крысят контру, а вторые либо сразу навтыкают первым, либо зевнут атаку и в аут...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:05
значит в финале мадридское дерби
пусть рубятся атлетико и реал))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:03
Интересная будет игра - это точно.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 16:00
Барселона так Барселона если хотим выиграть кубок Испании то не важно кто стоит на пути!
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