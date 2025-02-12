«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

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сегодня, 15:57

Сегодня прошла жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» примет «Реал».

Первые матчи пройдут с 25 по 27 февраля, а ответные — с 1 по 3 апреля. Финал Кубка Испании будет сыгран 26 апреля в Севилье.

Напомним, на пути к полуфиналу: «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0), «Реал» переиграл «Леганес» (3:2), «Реал Сосьедад» одолел «Осасуну» (2:0), а «Атлетико» уверенно обыграл «Хетафе» (5:0).

