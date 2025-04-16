Меньян может продолжить карьеру в АПЛ

Голкипер «Милана» Мик Меньян имеет шансы перейти в клуб из АПЛ.
На футболиста претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».
Переговоры «россонери» с вратарем о новом контракте не продвигаются. Миланцы хотели бы оставить игрока в команде, но готовы рассмотреть адекватное трансферное предложение.
Ожидается, что стоимость трансфера может составить около 40 миллионов евро.
В МЮ были шикарные ДДХ и Дэн Хендерсен, но от обоих избавились, теперь страдают.
В Челси за последние пару сезонов купили уже 5 или 6 вратарей, но видимо всё не то....хоья Пертович в Страсбуре показывает приличную игру, может стоит дать сербу шанс поиграть в основе синих....???
А вот у Виллы Мартинес один, качественной подмены нет, может Майк и станет основным там
В МЮ были шикарные ДДХ и Дэн Хендерсен, но от обоих избавились, теперь страдают.
В Челси за последние пару сезонов купили уже 5 или 6 вратарей, но видимо всё не то....хоья Пертович в Страсбуре показывает приличную игру, может стоит дать сербу шанс поиграть в основе синих....???
А вот у Виллы Мартинес один, качественной подмены нет, может Майк и станет основным там