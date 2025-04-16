Меньян может продолжить карьеру в АПЛ

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вчера, 21:58

Голкипер «Милана» имеет шансы перейти в клуб из АПЛ .

На футболиста претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

Переговоры «россонери» с вратарем о новом контракте не продвигаются. Миланцы хотели бы оставить игрока в команде, но готовы рассмотреть адекватное трансферное предложение.

Ожидается, что стоимость трансфера может составить около 40 миллионов евро.