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Меньян может продолжить карьеру в АПЛ

вчера, 21:58

Голкипер «Милана» Мик Меньян имеет шансы перейти в клуб из АПЛ.

На футболиста претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

Переговоры «россонери» с вратарем о новом контракте не продвигаются. Миланцы хотели бы оставить игрока в команде, но готовы рассмотреть адекватное трансферное предложение.

Ожидается, что стоимость трансфера может составить около 40 миллионов евро.

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Все комментарии
Remarque
Remarque ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:30
Если он этот сезон не смог выдать на высоком уровне, да дажп на среднем, то кто сказал, что остальные сможет.
Remarque
Remarque
сегодня в 01:28
Этот сезон самый провальный для него. Думаю, надо продавать уж точно на повышение контракта он не наиграл. Да и если продлевать, то со снижением зарплаты. Он как раз один из главных виновников провала в этом сезоне.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:21
Летом Майку будет уже 30 лет, вратарь сейчас в самом соку, еще годика 3 может выдать на высоком уровне. Сейчас для него скорее всего последний шанс подписать последний большой контракт играя в Европе. Милан много платить не станет, а вот в АПЛ денег дать могут, только очень важно сделать верный выбор.
В МЮ были шикарные ДДХ и Дэн Хендерсен, но от обоих избавились, теперь страдают.
В Челси за последние пару сезонов купили уже 5 или 6 вратарей, но видимо всё не то....хоья Пертович в Страсбуре показывает приличную игру, может стоит дать сербу шанс поиграть в основе синих....???
А вот у Виллы Мартинес один, качественной подмены нет, может Майк и станет основным там
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:13
Я вот тоже про это сразу подумал
протон
протон
вчера в 23:13
МЮ нужнее всех, но руководство лучше купит очередного не забивающего нападающего за 100 миллионов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
А Вилле он зачем? Там же Мартинес основной есть
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