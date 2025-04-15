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Неймар хочет перейти в «Барселону» в июле

вчера, 16:12

Нападающий Неймар в зимний перерыв вернулся в бразильский клуб «Сантос», подписав краткосрочное соглашение, которое будет действовать до конца июня.

По информации источника, такой короткий срок контракта обусловлен желанием Неймара вернуться в европейский футбол, а именно в «Барселону».

Игрок стремится к достойному прощанию с каталонским клубом, чего не удалось осуществить в 2017 году, когда он был продан в ПСЖ.

В настоящее время неясно, будет ли «Барселона» готова принять Неймара обратно.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:54
Предал клуб на пике, чтобы заработать, а теперь хочет вернуться? Пусть возвращается, но как уборщик - и не более.
Надеюсь, Барса не совершит ошибку, как Реал, приняв предателя (это про черепаху в составе сливочных).
Как игрок был шикарен, но как футболист завершил карьеру, когда за него заплатили 222 млн..
протон
протон
вчера в 20:06
Простите, но он закончился как футболист ещё несколько лет назад, пусть заканчивает дома
Неймар - это ходячий позор футбола. Самый отвратительный игрок в смысле околофутбольной составляющей
Флик умный тренер и понимает что Неймар Барсе не нужен .
Напрягаться на поле не надо, сестра и карнавалы буквально вот они, даже летать никуда не надо, симулируя травмы. Дааром не нужен оставьте эту кобылу у себя в Сантосе.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:03
Продажный бразил и даром не нужен.
z2xbkmk7pscn
z2xbkmk7pscn
вчера в 18:39
Если есть желание развалить Барсу, то приход Неймара - это то, что нужно! Бредовые идеи живут всегда!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:09
А игроки как к этому отнесутся?
КИРККУДУК1980
КИРККУДУК1980
вчера в 18:06
Неймар + будет Барсы
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:57
Второго Неймара футбольному миру в принципе тоже не надо. 😏
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:55
А его что ли ждут в Барселоне,пора бы успокоиться.
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:43
...ну Бро, где Пеле и где мистер Карнавал...?! На свете был один Пеле, один Пресли, один Гагарин!!!
DXTK
DXTK ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:31
А еще Неймара и Робиньо он вроде тоже играл за Сантос называли новыми Пеле, только король был один, который и поднял на вершину этот клуб ........Ней к чемпионству Сантос так и не привел.......
Futurista
Futurista
вчера в 16:30
Петушиный пух, жара июль)...
DXTK
DXTK
вчера в 16:29
Накой ломаный и переломаны Неймар нужен современной Барсе?....он же побежал за ЗМ и ЛЧ в ПСЖ, разломав тогда супертрио клуба.....по этому Нею лучше поехать в МЛС лигу к Месси и Суаресу......... назад в Барсу ему дороги нету.....
112910415
112910415
вчера в 16:27
надо ему от этой мысли срочно отдохнуть ! )
RM_35
RM_35
вчера в 16:27
интересно вместо рафиньи или вообще ямаля??
shur
shur
вчера в 16:22
...вот блин Пиарщик, нет чтобы любить и гордиться "Сантосом",ему
"Барсу" подавай, таких Неймаров в ней миллионы были! Родной
Клуб дал путь и дорогу в Большой футбол и такое пренебрежение
к нему! Ну это Неймар, капризный (уже) мальчик с причудами!!!
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 16:20
Почему бы и нет, можно ещё раз продать за 222 млн)
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