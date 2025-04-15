Неймар хочет перейти в «Барселону» в июле

Нападающий Неймар в зимний перерыв вернулся в бразильский клуб «Сантос», подписав краткосрочное соглашение, которое будет действовать до конца июня.
По информации источника, такой короткий срок контракта обусловлен желанием Неймара вернуться в европейский футбол, а именно в «Барселону».
Игрок стремится к достойному прощанию с каталонским клубом, чего не удалось осуществить в 2017 году, когда он был продан в ПСЖ.
В настоящее время неясно, будет ли «Барселона» готова принять Неймара обратно.
Надеюсь, Барса не совершит ошибку, как Реал, приняв предателя (это про черепаху в составе сливочных).
Как игрок был шикарен, но как футболист завершил карьеру, когда за него заплатили 222 млн..
Надеюсь, Барса не совершит ошибку, как Реал, приняв предателя (это про черепаху в составе сливочных).
Как игрок был шикарен, но как футболист завершил карьеру, когда за него заплатили 222 млн..
Неймар - это ходячий позор футбола. Самый отвратительный игрок в смысле околофутбольной составляющей
Флик умный тренер и понимает что Неймар Барсе не нужен .
Напрягаться на поле не надо, сестра и карнавалы буквально вот они, даже летать никуда не надо, симулируя травмы. Дааром не нужен оставьте эту кобылу у себя в Сантосе.
Неймар - это ходячий позор футбола. Самый отвратительный игрок в смысле околофутбольной составляющей
Флик умный тренер и понимает что Неймар Барсе не нужен .
Напрягаться на поле не надо, сестра и карнавалы буквально вот они, даже летать никуда не надо, симулируя травмы. Дааром не нужен оставьте эту кобылу у себя в Сантосе.
"Барсу" подавай, таких Неймаров в ней миллионы были! Родной
Клуб дал путь и дорогу в Большой футбол и такое пренебрежение
к нему! Ну это Неймар, капризный (уже) мальчик с причудами!!!
"Барсу" подавай, таких Неймаров в ней миллионы были! Родной
Клуб дал путь и дорогу в Большой футбол и такое пренебрежение
к нему! Ну это Неймар, капризный (уже) мальчик с причудами!!!