Неймар хочет перейти в «Барселону» в июле

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вчера, 16:12

Нападающий в зимний перерыв вернулся в бразильский клуб «Сантос», подписав краткосрочное соглашение, которое будет действовать до конца июня.

По информации источника, такой короткий срок контракта обусловлен желанием Неймара вернуться в европейский футбол, а именно в «Барселону».

Игрок стремится к достойному прощанию с каталонским клубом, чего не удалось осуществить в 2017 году, когда он был продан в ПСЖ .

В настоящее время неясно, будет ли «Барселона» готова принять Неймара обратно.