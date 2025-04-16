Мойсес Кайседо может перейти в «Аль-Наср»

Хавбек «Челси» Мойсес Кайседо заинтересовал «Аль-Наср».
Сообщается, что стоимость трансфера может составить более 100 миллионов фунтов стерлингов.
Хавбек «Челси» Мойсес Кайседо заинтересовал «Аль-Наср».
Сообщается, что стоимость трансфера может составить более 100 миллионов фунтов стерлингов.
Любое предложение о его покупке должно быть безумно большим, чтобы Челси захотели его продать.
Он лучший и самый стабильный игрок Челси.
Любое предложение о его покупке должно быть безумно большим, чтобы Челси захотели его продать.
Он лучший и самый стабильный игрок Челси.