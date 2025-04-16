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Мойсес Кайседо может перейти в «Аль-Наср»

16 апреля 2025, 17:16

Хавбек «Челси» Мойсес Кайседо заинтересовал «Аль-Наср».

Сообщается, что стоимость трансфера может составить более 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
16 апреля в 22:28
Сначала Канте, теперь кайседо. Доколе?
happy 50
happy 50
16 апреля в 18:42
Один из ключевых игроков синих. Один из лучших опорников мира.
Romeo 777
Romeo 777
16 апреля в 18:31
Да бред, его сами покупали за 116 млн.евро.
Любое предложение о его покупке должно быть безумно большим, чтобы Челси захотели его продать.
Он лучший и самый стабильный игрок Челси.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
16 апреля в 18:16
С момента перехода Роналду Аль-Наср потратил почти 1 млрд на зарплаты и трансферы и, похоже, не собирается останавливаться. Вопрос: зачем? Какую цель преследует? 1 млрд потратили, а что получили?
shlomo2
shlomo2
16 апреля в 17:48, ред.
У Челси два состава, так что могут и продажами заниматься.
протон
протон
16 апреля в 17:35
Не думаю, что Челси так легко расстанется со своим ключевым игроком
Bad Listener
Bad Listener
16 апреля в 17:31
Саудиты продолжают сорить деньгами
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