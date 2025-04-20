Батраков получил повреждение в матче с «Пари НН»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» , сообщил, что футболист подвернул голеностоп в домашнем матче 25‑го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Лёша, подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре.