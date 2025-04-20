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Батраков получил повреждение в матче с «Пари НН»

вчера, 14:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что футболист подвернул голеностоп в домашнем матче 25‑го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Лёша, подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:03
скорого выздоровления парню
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:51
наверное чтобы просто была)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:47
Видимо ничего серьезного!))
Но зачем запятая после имени Лёша? Думаю она лишняя
Гость
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