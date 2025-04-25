Помощник Нагельсманна покинет сборную Германии

Ассистент главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер покинет национальную команду.
По согласованию с Юлианом Нагельсманном 37-летний специалист завершит свою работу летом, после финала четырёх Лиги наций УЕФА.
Вагнер занял должность в сентябре 2023 года. Тренер прокомментировал своё решение:
Работа в качестве помощника тренера сборной Германии была и остаётся для меня огромной честью. Я всегда буду благодарен за эту возможность и горжусь тем, что мы добились столь многого с отличной тренерской командой. В частности, я всегда буду помнить домашний чемпионат Европы как незабываемое событие. Но я хочу сделать следующий шаг в ближайшее время.
Не секрет, что у меня есть огромное желание однажды самому стать главным тренером. С началом моего футбольного тренерского обучения в январе это стало для меня всё более очевидным. Я сообщил об этом всем заинтересованным сторонам в ходе открытых и очень хороших разговоров. Я благодарен им за понимание. Теперь мы вместе можем полностью сосредоточиться на нашей следующей большой цели — победе в Лиге наций в своей стране. Я отдам все силы для этого.