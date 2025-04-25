Помощник Нагельсманна покинет сборную Германии

Ассистент главного тренера сборной Германии покинет национальную команду.

По согласованию с 37-летний специалист завершит свою работу летом, после финала четырёх Лиги наций УЕФА .

Вагнер занял должность в сентябре 2023 года. Тренер прокомментировал своё решение:

Работа в качестве помощника тренера сборной Германии была и остаётся для меня огромной честью. Я всегда буду благодарен за эту возможность и горжусь тем, что мы добились столь многого с отличной тренерской командой. В частности, я всегда буду помнить домашний чемпионат Европы как незабываемое событие. Но я хочу сделать следующий шаг в ближайшее время.

Не секрет, что у меня есть огромное желание однажды самому стать главным тренером. С началом моего футбольного тренерского обучения в январе это стало для меня всё более очевидным. Я сообщил об этом всем заинтересованным сторонам в ходе открытых и очень хороших разговоров. Я благодарен им за понимание. Теперь мы вместе можем полностью сосредоточиться на нашей следующей большой цели — победе в Лиге наций в своей стране. Я отдам все силы для этого.