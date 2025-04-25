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Стали известны причины, из-за которых Альгуасиль покинет «Реал Сосьедад»

вчера, 12:42

Причинами, из-за которых главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль решил покинуть клуб, могут быть неудачное выступление команды, возможной конфликт со спортивным директором Роберто Олабе и критика болельщиков.

Клуб из Сан-Себастьяна одержал лишь 5 побед в последних 17 матчах чемпионата Испании, что, в свою очередь, осложнило борьбу за попадание в зону еврокубков. Неудовлетворительные результаты команды могут быть связаны с плохой работой на трансферном рынке в последние два года. В основном приобретались молодые игроки, которые не смогли усилить состав. По слухам, из-за этого у Альгуасиля был конфликт с Олабе. Также последние два сезона увеличивался поток критики от болельщиков в адрес 53-летнего специалиста, особенно в социальных сетях

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Alex_67
Alex_67
вчера в 13:41
Причина более чем очевидная
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