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«Шальке» решил расстаться с главным тренером

вчера, 15:17

«Шальке-04» объявил об уходе главного тренера Киса ван Вондерена после окончания сезона.

Директор по профессиональному футболу клуба Юри Мюльдер прокомментировал такое решение:

С момента неофициального старта Франка Бауманна две недели назад мы активно обсуждали, каким профилем должен обладать главный тренер «Шальке-04». Мы также рассматривали вопрос о том, сможет ли нынешний состав соответствовать этим требованиям в долгосрочной перспективе. Это было непростое решение — даже для меня лично — но мы все согласились завершить наше путешествие с Кисом ван Вондереном после окончания сезона.

Кис проделал очень хорошую работу в сложной ситуации. Мы желаем ему всего наилучшего в его личном и профессиональном будущем.

Голландец возглавил команду в октябре 2024 года. После 30 туров она занимает 13-е место в Бундеслиге 2.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:17
большой группы удивлённых не наблюдается ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
Вполне предсказуемое решение руководства клуба.
Гость
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