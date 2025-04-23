«Шальке» решил расстаться с главным тренером

«Шальке-04» объявил об уходе главного тренера Киса ван Вондерена после окончания сезона.
Директор по профессиональному футболу клуба Юри Мюльдер прокомментировал такое решение:
С момента неофициального старта Франка Бауманна две недели назад мы активно обсуждали, каким профилем должен обладать главный тренер «Шальке-04». Мы также рассматривали вопрос о том, сможет ли нынешний состав соответствовать этим требованиям в долгосрочной перспективе. Это было непростое решение — даже для меня лично — но мы все согласились завершить наше путешествие с Кисом ван Вондереном после окончания сезона.
Кис проделал очень хорошую работу в сложной ситуации. Мы желаем ему всего наилучшего в его личном и профессиональном будущем.
Голландец возглавил команду в октябре 2024 года. После 30 туров она занимает 13-е место в Бундеслиге 2.