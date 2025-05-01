Смертин: «Не хочется быть стариком»

Экс-игрок сборной России высказался о своем возрасте. Бывшему футболисту 1 мая исполнилось 50 лет.

Какие испытываю ощущения в свой юбилей? Нет пока никаких ощущений. Помпезно юбилей отмечать не буду, хотя изначально идея погулять на широкую ногу была. По большому счету, празднование 50‑летия ничем не отличается от предыдущих дней рождения, когда я переехал в свой дом. Только цифры другие. Соберемся небольшой компанией чуть больше 20 человек, мама с лучшим другом из Барнаула прилетели.

В нумерологии считается, что единица — это лидер. Приятно, что я родился первого числа, но понимаю: лидерские качества всё равно прорабатываются, это приобретенная черта, нежели врожденная.

Есть ли беспокойство или страх, что через 10 лет стану стариком? Беспокойства нет, но есть понимание того, что это будет скоро. По сути дела, еще 10–15 лет и активная фаза жизни закончится.

А после? Наверное, наступит какое‑то созерцание. Хотя с моей активностью я не знаю, как буду справляться будучи немощным. А это обязательно придет, если сохранится нормальный ход событий без каких‑либо скоропостижных скрижальных вещей. Может быть, забегаю вперед, но становится немножко от этого грустно. Блин, не хочется быть стариком.