От Фабьянского до Коклена. Футболисты «Арсенала» из сезона ЛЧ-2008/09, которые продолжают играть

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вчера, 19:30

Один из них может встретиться с лондонцами в финале Лиги чемпионов.

Прошло шестнадцать лет с момента последнего выхода «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов. Удивительно, но много игроков из той команды Арсена Венгера все еще не повесили бутсы на гвоздь. Конечно, самые знаменитые игроки той команды «канониров», которая в конечном итоге потерпела поражение в дуэли от «Манчестер Юнайтед», повесили бутсы на гвоздь — а Сеск Фабрегас и Робин ван Перси уже начали тренерские карьеры. Но из того состава осталось несколько на тот момент молодых игроков, которые сейчас переживают закат своей карьеры.

Лукаш Фабьянски

Один из немногих игроков старше 40 лет, кто все еще выступает за крепкую команду в топ-5 лигах Европы. Польский вратарь провел семь лет на «Эмирейтс», сыграв более 150 матчей за «Суонси Сити», а затем — более 200 матчей за «Вест Хэм». Альфонс Ареоля в последнее время занимает место в основе «молотобойцев», но Фабьянски так просто не сдается.

Вито Манноне

Еще один сменщик Мануэля Альмунии. Манноне перешел в «Арсенал» из молодежной команды «Аталанты» и периодически катался по арендам. 37-летний итальянец регулярно играл за «Сандерленд» и «Рединг», но с тех пор отошел на второй план и стал стабильным запасным. Последние пять лет он провел во Франции, сидя на скамейке запасных «Монако», «Лорьяна», а сейчас — «Лилля».

Войцех Щесны

Поляк прибыл в «Арсенал» за несколько месяцев до финала Лиги чемпионов 2006 года. Он дебютировал в АПЛ уже в следующем сезоне, выступая в аренде за «Брентфорд». Вернувшись в Лондон, Щесны одержал победу в борьбе за место в основе после ухода Леманна, но закрепиться на долгий срок не удалось. Арсен Венгер не одобрял его привычку курить сигареты; Войцех прятался как подросток, но папарацци ловили его. Сейчас он вырос и уже не скрывается. Позднее Щесны выиграл три Скудетто в составе «Ювентуса» и был назван вратарем года в Серии А в сезоне 2019/20. Прошлым летом он повесил перчатки на гвоздь, но сенсационно вернулся, чтобы помочь «Барселоне», потерявшей тогда тер Штегена. Теперь он может взять требл. Недавно Щесны признался, что фанатеет от «Арсенала», но не хочет, чтобы они победили в Лиге чемпионов этого сезона. В финале лондонцы вполне могут встретиться с каталонцами и повторить финал 2006 года.

Гэвин Хойт

Защитник сыграл всего один матч в Премьер-Лиге за клуб своего детства, но построил неплохую карьеру в менее статусных лигах Англии и по сей день играет за «Фолкстоун Инвикт».

Франсис Коклен

Этот крепкий француз не добился больших успехов в «Арсенале» после того сезона, но он был в основе тогда, перейдя из малоизвестного клуба «Лаваль» летом 2008 года. Коклен оставался в составе «канониров» еще десять лет, регулярно появляясь на поле после аренд в «Лорьяне», «Фрайбурге» и «Чарльтоне», а затем обрел второе дыхание в Испании, выиграв Кубок Испании с «Валенсией» в сезоне 2018/19 и Лигу Европы с «Вильярреалом» Унаи Эмери в сезоне 2020/21. Были опасения, что его карьера окончена после получения серьезной травмы и ухода из «Вильярреала», но после шести месяцев простоя 33-летний француз вернулся, подписав в январе контракт с «Нантом».

Аарон Рэмзи

Это был дебютный сезон Рэмзи в «Арсенале», куда он перешел из «Кардифф Сити» молодым игроком сразу после того, как сыграл главную роль в сказочном походе команды к финалу Кубка Англии 2008 года. Его ранняя карьера была серьезно омрачена ужасной травмой, полученной в матче со «Стоком», но он восстановился и стал одной из самых популярных фигур в поздней эпохе Венгера, а также одним из лидеров команды «канониров», которая положила конец своей трофейной засухе, выиграв три Кубка Англии за четыре года.

После неудачного перехода в «Ювентус» Рэмзи выступал за «Рейнджерс» и «Ниццу», прежде чем вернуться в клуб своего детства в 2023 году. За последние пару сезонов травмы существенно сократили его игровое время, и, судя по всему, он уже перешел на тренерскую работу, будучи назначенным исполняющим обязанности главного тренера «Кардиффа» на последние несколько игр этого сезона. Скоро ему предстоит сразиться с «Норвичем» Джека Уилшера.

Амаури Бишофф

Сезон 2008/09 стал для Бишоффа единственным на «Эмирейтс», в котором он принял участие в общей сложности в четырех матчах во всех соревнованиях. В итоге он поиграл за, мягко говоря, не самые топовые клубы Португалии, Германии и Франции — например, за «Пройссен Мюнстер» и «Кольмар». Удивительно, но в свои 38 лет он все еще играет в футбол. Несколько месяцев назад Бишофф продолжил карьеру в немецкой любительской лиге.

Марк Рэндалл

Выпускник «Нортгемптон Таун» несколько раз выступал за основу «Арсенала», прежде чем начать свое футбольное путешествие — играл за «Честерфилд», «МК Донс», «Барнет», «Ньюпорт Каунти» и «Кроули Таун». В последнее время он играет в североирландском клубе «Ларн», с которым выиграл два подряд чемпионских титула в 2023 и 2024 годах. Сейчас он проводит в клубе свой шестой сезон и наконец-то обрел спокойствие.

Руи Фонте

Португальский полузащитник сыграл за «канониров» один раз в Кубке Лиги в сезоне 2008/09, покинув «Арсенал» тем же летом. Он начал идти по пути Рэндалла, даже побив его по количеству разных клубов — он успел поиграть в 13 различных командах. Среди наиболее примечательных остановок — «Спортинг» (Лиссабон), «Бенфика», «Брага» и «Фулхэм», хотя ни в одном из этих клубов заиграть так и не смог. Сейчас он выступает за команду второго португальского дивизиона «Пасуш де Феррейра».