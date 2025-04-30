Михаил Кержаков приглашён на матч в честь 100-летия «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на матч ветеранов команды в честь столетия клуба с берегов Невы.
Приглашение на Матч легенд я получил. Надеюсь, приму участие, если здоровье позволит.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на матч ветеранов команды в честь столетия клуба с берегов Невы.
Приглашение на Матч легенд я получил. Надеюсь, приму участие, если здоровье позволит.
Красиво отмазался, все знают, что он боится...
Красиво отмазался, все знают, что он боится...