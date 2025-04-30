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Михаил Кержаков приглашён на матч в честь 100-летия «Зенита»

вчера, 13:47

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что получил приглашение на матч ветеранов команды в честь столетия клуба с берегов Невы.

Приглашение на Матч легенд я получил. Надеюсь, приму участие, если здоровье позволит.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:40, ред.
"Приглашение на Матч легенд я получил. Надеюсь, приму участие, если здоровье позволит"
Красиво отмазался, все знают, что он боится...
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