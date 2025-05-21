Фоден рассказал о том, что испытывал психологические трудности

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии сообщил, что ему необходим отдых от футбола.

Мне просто нужно несколько недель отдыха без футбола. Для меня это сложная ситуация, ведь международные матчи уже не за горами. Это то, что нам нужно обсудить с клубом и национальной сборной. Для меня это был сложный сезон. Много всего происходило за пределами поля в психологическом смысле. Иногда в жизни бывают вещи, которые важнее футбола. Надеюсь, в следующем году я смогу собраться с мыслями, потому что я знаю, на что я способен и какими качествами обладаю.