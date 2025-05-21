Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором 31 мая сойдутся «Интер» и ПСЖ:
Мы хотим обыграть ПСЖ и увенчать путь, который начался четыре года назад. Это будет очень важный финал, мы хотим подарить эту большую радость нашим болельщикам. Мы постараемся изо всех сил.
Если вспоминать сетку ПСЖ, то надо признать, что соперники, только по именам были грозные, но не по игре. Собственно, тоже самое можно сказать и про Интер. Нет сейчас в Европе клубов- однозначных фаворитов, как когдато- Аякс, Бавария или Ливерпуль...
Если вспоминать сетку ПСЖ, то надо признать, что соперники, только по именам были грозные, но не по игре. Собственно, тоже самое можно сказать и про Интер. Нет сейчас в Европе клубов- однозначных фаворитов, как когдато- Аякс, Бавария или Ливерпуль...