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Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

вчера, 21:47
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором 31 мая сойдутся «Интер» и ПСЖ:

Мы хотим обыграть ПСЖ и увенчать путь, который начался четыре года назад. Это будет очень важный финал, мы хотим подарить эту большую радость нашим болельщикам. Мы постараемся изо всех сил.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 22:44
Вы уж постарайтесь, такой классный сезон без титулов закончить, будет не очень хорошо. Пора увезти ЛЧ в Италию наконец. Но будет сложно, ПСЖ - фаворит.
Capral
Capral
вчера в 22:20
Не скрою- буду болеть за Интер, по многим причинам. Но Интеру будет очень нелегко. ПСЖ- не авантюрная команда Флика, с её идиотскими и глупейшими ловушками. Французы очень мощный и мобильный коллектив, способный нанести чувствительный удар. Команда, практически не имеет слабых мест, а вратарская позиция- просто шикарная!!! Примерно представляю, как Индзаги поведет игру, но сработает ли- вопрос. Никогда не считал и не считаю грузина большим игроком, но надо признать, что игру он не портит, неплохо вписался. Одного не понимаю: почему ему дают свободно принимать мяч, и почему, он, постоянно один пасётся на своем левом фланге? Его никто не держит, а обращают на него внимание только тогда, когда, он уже с мячом, возле штрафной соперника, но тогда уже поздно, он может, в силу своей техники напакостить.
Если вспоминать сетку ПСЖ, то надо признать, что соперники, только по именам были грозные, но не по игре. Собственно, тоже самое можно сказать и про Интер. Нет сейчас в Европе клубов- однозначных фаворитов, как когдато- Аякс, Бавария или Ливерпуль...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:16
Че то много говорит Индзаги, это не нужно сейчас...
yc8pq2vf4qk3
yc8pq2vf4qk3
вчера в 22:15
Финал ждём с нетерпением,силы примерно равны
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