Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором 31 мая сойдутся «Интер» и ПСЖ :

Мы хотим обыграть ПСЖ и увенчать путь, который начался четыре года назад. Это будет очень важный финал, мы хотим подарить эту большую радость нашим болельщикам. Мы постараемся изо всех сил.