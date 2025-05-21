Гвардиола выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что попросил руководство клуба уменьшить количество игроков в команде. В противном случае он готов уйти с поста главного тренера.

Я сказал, что не хочу все время оставлять пятерых или шестерых игроков на трибуне. Я уйду, если это продолжится. Сократите состав — я останусь. Моя душа не позволяет мне оставлять футболистов без игрового времени. Не хочу иметь 24, 25, 26 игроков, когда все они находятся в форме. В таких условиях мы не можем поддерживать эмоции клуба, душу команды, поддерживать связь друг с другом, которую в этом сезоне мы немного утратили.