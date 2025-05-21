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Гвардиола выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

вчера, 18:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что попросил руководство клуба уменьшить количество игроков в команде. В противном случае он готов уйти с поста главного тренера.

Я сказал, что не хочу все время оставлять пятерых или шестерых игроков на трибуне. Я уйду, если это продолжится. Сократите состав — я останусь. Моя душа не позволяет мне оставлять футболистов без игрового времени. Не хочу иметь 24, 25, 26 игроков, когда все они находятся в форме. В таких условиях мы не можем поддерживать эмоции клуба, душу команды, поддерживать связь друг с другом, которую в этом сезоне мы немного утратили.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:43
Это что - то новенькое. Жаловаться на избыток игроков... А многочисленные турниры, в том числе внутренние Кубки, а травмы, а если у кого-то не идёт игра и на поле нужна свежая кровь в виде замены; не он ли недавно жаловался на календарь и плотность игр... Какой - то хитрый ход с его стороны. Со временем разберёмся в чём подвох, а может нет. И почему только в этом сезоне начал лить слёзы. В предыдущих была такая же ситуация.
catal
catal ответ zdeniss (раскрыть)
вчера в 20:36
На беседы с шейхами о трансферах Гвардиола явно не приглашает журналистов. И никто не знает была ли у него договоренность о продаже лишних игроков или не было. Зачем ему публично истерить? Если такие вопросы решаются только в личных встречах. Играть на публику, без вариантов. "Я весь в белом, шейхи виноваты, я же их предупреждал".
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:29
Плохому танцору...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:05
Вот и повод его уволить. Наглец...
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:55
Не совсем понимаю смысл сказанного, скорее игра на публику. В середине сезона Пеп сильно истерил, проигрывая матч за матчем, и шейхи на блюдечке принесли Мармуша и Хусанова… Сейчас его видно отпустило и начал показывать какой он классный парень..,
catal
catal ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:53
Кроме всего прочего скамеечниками за 60-80 лямов трудно управлять, если твоя команда провалилась и проиграла. Зачем им, и основе тоже - напрягаться, если ЛЧ убежал мимо, а все призовые за ЛЧ как командный бонус вне контракта? Ноги ломаются, скамейка греется, бабки мутятся... Мышам надрываться нет смысла.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:48
И получается из твоих слов, что у Динамо Киев при Лобановском не было золотой эпохи, раз ЛЧ не выигрывали в советское время???
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:41
Ещё пример с Челси приведи. И скажи про их золотую эпоху и в каком статусе они выигрывали ЛЧ. И с каким тренером особенно первый трофей. И тебе напомнить, что первую ЛЧ они выиграли через восемь лет после прихода Абрамовича, а тот же Моур считавшийся на тот момент одним из лучших тренеров Мира, так и не смог даже до финала их довести.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:33
Золотая эпоха?!?!?!?!
Прикинь у Реала был период без побед в ЛЧ(КЕЧ) более чем в тридцать лет, а болелы видели лишь победы в чемпионате Испании, КИ и КУ. И для тех кто не видел до этого победы в главном турнире - эта была золотая эпоха.
А ты лишь крутишь всё вокруг Реала и его побед в ЛЧ, как тебе удобно.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:27
16 игроков достаточно, а не 25-26.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:26
Я тебе уже написал про твоё мнение, что по отношению к Ливерпулю эта скамейка не сыграла. Я расписал тебе сезоны. Можно только говорить про прошлый, да и то где там игра у мерисайдцев была, что бы говорить, что они претенденты на победу???

Ты золотую эпоху измеряешь в ЛЧ???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
новость ни о чем.
в летом как минимум 5 игроков уйдут. если не больше.
дело Гвардиола работать. дело игроков - работать и побеждать.
клуб обеспечивает им все условии.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:23
Этот сериал делает неожиданный поворот, раньше Пеп покупал на миллиард, теперь будет продавать на столько же?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:22
И ещё расскажи мне, где не хватило сил Ливерпулю в сезонах 2018-19 и 2021-22, когда победитель чемпионата определялся в последнем туре. в двух сезонах, включая этот, Ливерпуль стал чемпионом.
В сезонах 17-18, 20-21, 22-23 Ливерпуль не боролся за победу в чемпионате.
В итоге получается только один чемпионат, прошлый сезон, да и то, там дело не в скамейке было, а то, что Ливерпуль играл отвратно и вылетел из той же ЛЕ от Аталанты. Или там тоже скамейки не хватило, что бы обыграть итальянский клуб?
112910415
112910415
вчера в 19:14
Ох, как всё не однозначно..
Маг_тм
Маг_тм ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:12
Не разу, и причем тут это? Я и написал, в СВОЮ ЗОЛОТУЮ ЭПОХУ, у Реала она была не в 2003, и у Барсы не до 1992. Я имел ввиду что сила тренера и команды проявляется в ЛЧ, мы же не можем сказать что Юве была самая сильная команда Европы где-то в 2014-2019 годах, только потому что они каждый год выигрывали Серию А. Потому-что это слабый чемпионат был тогда, в прочем и сейчас не такой сильный. Я хочу сказать, не надо считать МС самой сильной командой Европы за последние 10 лет, а Пепа самым сильным тренером, Хочу сказать, что МС в рассвете своих сил мог бы еще пару ЛЧ взять, а не одну. И предыдущим комментарием я вообще имел ввиду, почему Пеп не доволен большой скамейкой, если эта скамейка привела его ко всем успехам.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Короче говоря уберите лишний шлак из команды))) Думаю летом человек 7-8 уйдет
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:01
И можно узнать какую пользу конкретно принёс, например, Калвин Филлипс?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Сколько раз Реал выиграл ЛЧ с 2003 по 2013??? Сколько раз Барсы выиграла ЛЧ(КЕЧ) до 1992 года, когда в разные периоды были такие топы как Луис Суарес обладатель ЗМ, Кубала, Кройфф и т.д.???
Выиграть за 10 лет 1 ЛЧ, для клуба который никогда этого не делал это итак достижение.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:50
Он вообще понимает, что очень большую роль во всех золотых медалях которые он завоевал, сыграло то, что у него всегда была большая запасная скамейка, на котором сидели топ игроки, с ценниками 50-60 лямов? На фоне уставшей на финише Ливерпуля и Арсенала, которым всегда не хватало глубины. И благодаря этой скамейке, На дистанции Пепу нет равных. В отдельной взятой топ игре он часто проваливался. Это говорит факт о том, что за 10 лет золотой эпохи МС, они взяли только 1 ЛЧ. тогда как Реал и Барса это делали 5-6 раз. В принципе Золотая эпоха МС была только в Апл, и основную причину я написал выше
протон
протон
вчера в 18:48
Он по сути прав. Ну условно ты тренируешь игрока в схеме показываешь как он будет пасовать, открываться, как и когда он будет бить (все мы знаем какой Гвардиола в этом плане гик), а он старается и показывает себя на тренировках как тебе нужно и как ты его учил. После этого ты сажаешь его на банку, так как есть чел чуть получше. Ну это гон. Естественно он будет зол на тренера - зачем здницу рвал на тренировках если все равно на банке сижу? А как ловить кураж и входить в поток если стабильно не играешь? Думаю эта проблема актуальна для Марески
3y88a7dma5yf
3y88a7dma5yf
вчера в 18:40
Кто-то может и поспорить! Но, Маршал своего дела знает лучше, что ему нужно! Лишние игроки - это постоянное недовольство, склоки, грызня и как результат - команда теряет настрой и мотивацию. Так в любом виде спорта, кто занимался, знает что это такое!
de9tfz33yn46
de9tfz33yn46
вчера в 18:37
Зато хорошая отмашка будет, когда будет много травмированных - некем заменить!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:24
О!
Вы видели такой поворот на деревню Гадюкино?
Опять плохому танцору....
Гость
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