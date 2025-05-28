В «Локомотиве» рассказали о переговорах по продлению контракта Батракова

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вчера, 15:11

Спортивный директор «Локомотива» рассказал, что переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной России находятся в финальной стадии.

Очень близко. Переговоры завершаются. Контракт — конфиденциальная информация, мы не можем озвучить детали. Мы в своей работе всегда отталкиваемся от положительных решений. Когда осенью 2023 года мы сошлись во мнении, что везём Алексея на сборы, подписали контракт, я бы от этой точки отталкивался. Что касается этих нюансов, которые связаны с переподписанием, то Алексей является игроком «Локомотива», он прогрессирует, уверены в продолжении сотрудничества дальше.

Также Ульянов сообщил, что ни одного официального предложения по Батракову не было.

Действительно, разговоров очень много. В клубе не было ни одной бумаги за это время. Всё на уровне разговоров.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 37 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Батракова в 9 миллионов евро.

Ранее агент игрока сообщил, что им интересовался «Вольфсбург».