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В «Локомотиве» рассказали о переговорах по продлению контракта Батракова

вчера, 15:11

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной России Алексеем Батраковым находятся в финальной стадии.

Очень близко. Переговоры завершаются.

Контракт — конфиденциальная информация, мы не можем озвучить детали. Мы в своей работе всегда отталкиваемся от положительных решений. Когда осенью 2023 года мы сошлись во мнении, что везём Алексея на сборы, подписали контракт, я бы от этой точки отталкивался. Что касается этих нюансов, которые связаны с переподписанием, то Алексей является игроком «Локомотива», он прогрессирует, уверены в продолжении сотрудничества дальше.

Также Ульянов сообщил, что ни одного официального предложения по Батракову не было.

Действительно, разговоров очень много. В клубе не было ни одной бумаги за это время. Всё на уровне разговоров.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 19-летний атакующий полузащитник сыграл 37 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Батракова в 9 миллионов евро.

Ранее агент игрока сообщил, что им интересовался «Вольфсбург».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:19
Продлять надо несомненно. И хорошо коли договорились
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:16
Ну и пусть играет за Локо.
Гость
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