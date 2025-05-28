«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным

«Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным до лета 2030 года. Тюкавин является воспитанником «бело-голубых». За «Динамо» 22-летний россиянин сыграл 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 16 миллионов евро.
Ранее была названа сумма отступных, прописанная в новом контракте форварда.
Нечасто футбольные клубы решаются на перезаключение контракта
с удлиннением его срока ещё в период, когда игрок только восстанавливается
от тяжёлоё травмы.
Впрочем, восстановление проходит быстро и без затруднений, травма заживает как на собаке и Тюка уже начинает беговую работу.
Удачи Костику и ждём на поле.
Нечасто футбольные клубы решаются на перезаключение контракта
с удлиннением его срока ещё в период, когда игрок только восстанавливается
от тяжёлоё травмы.
Впрочем, восстановление проходит быстро и без затруднений, травма заживает как на собаке и Тюка уже начинает беговую работу.
Удачи Костику и ждём на поле.