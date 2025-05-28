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«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным

вчера, 13:48

«Динамо» продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным до лета 2030 года. Тюкавин является воспитанником «бело-голубых». За «Динамо» 22-летний россиянин сыграл 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 16 миллионов евро.

Ранее была названа сумма отступных, прописанная в новом контракте форварда.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
Продлить продлили, а финансово поддержали?
nikolah
nikolah
вчера в 17:55
Отличная новость для динамиков, самому напу - скорейшего выздоровления
alexamit
alexamit
вчера в 16:05
Дай Бог здоровья и долгой игры в Динамо!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:25
Отличные новости для фанатов ... Осталось восстановиться от травм. Ждем возвращения, Костя.
баск
баск
вчера в 14:32
Динамо- респектище за такую моральную поддержку игрока.

Нечасто футбольные клубы решаются на перезаключение контракта
с удлиннением его срока ещё в период, когда игрок только восстанавливается
от тяжёлоё травмы.

Впрочем, восстановление проходит быстро и без затруднений, травма заживает как на собаке и Тюка уже начинает беговую работу.
Удачи Костику и ждём на поле.
Гость
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