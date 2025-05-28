«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным

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вчера, 13:48

«Динамо» продлило контракт с нападающим до лета 2030 года. Тюкавин является воспитанником «бело-голубых». За «Динамо» 22-летний россиянин сыграл 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 16 миллионов евро.

Ранее была названа сумма отступных, прописанная в новом контракте форварда.