«Барселона» продлит контракт с Берналем

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вчера, 10:30

В ближайшее время «Барселона» продлит контракт с полузащитником Марком Берналем. Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года.

Берналь — воспитанник «Барселоны». В прошедшем сезоне Ла Лиги он провёл три игры, в которых получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего испанца в 5 миллионов евро.

Напомним, практически весь сезон Берналь пропустил из-за травмы.