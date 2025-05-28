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«Барселона» продлит контракт с Берналем

вчера, 10:30

В ближайшее время «Барселона» продлит контракт с полузащитником Марком Берналем. Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года.

Берналь — воспитанник «Барселоны». В прошедшем сезоне Ла Лиги он провёл три игры, в которых получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего испанца в 5 миллионов евро.

Напомним, практически весь сезон Берналь пропустил из-за травмы.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:00
у Берналя есть потенциал стать ключевым игроком Барсы.
игра в пас, видение поля, техника, контроль мяча, физика, все есть для глубинного плеймекера и опорника. лишь бы больше не было травм таких.
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