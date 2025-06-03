Руководитель «Ювентуса» переходит в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила о назначении Франческо Кальво новым президентом по бизнес-операциям клуба. Специалист сменил Криса Хека и приступит к работе в июле.
Итальянец переходит в английскую команду из «Ювентуса», где он был управляющим директором по доходам и институциональным отношениям. Ранее он также занимал руководящие должности в «Барселоне» и «Роме».
и вот бывшие люди туринского клуба получают работу в АПЛ.
но здорово, что Кьеллини теперь один из руководителей Ювентуса.
объяснит игрокам, что значит носить эту футболку.
и вот бывшие люди туринского клуба получают работу в АПЛ.
но здорово, что Кьеллини теперь один из руководителей Ювентуса.
объяснит игрокам, что значит носить эту футболку.