Руководитель «Ювентуса» переходит в «Астон Виллу»

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сегодня, 14:44

«Астон Вилла» объявила о назначении Франческо Кальво новым президентом по бизнес-операциям клуба. Специалист сменил Криса Хека и приступит к работе в июле.

Итальянец переходит в английскую команду из «Ювентуса», где он был управляющим директором по доходам и институциональным отношениям. Ранее он также занимал руководящие должности в «Барселоне» и «Роме».