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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Руководитель «Ювентуса» переходит в «Астон Виллу»

сегодня, 14:44

«Астон Вилла» объявила о назначении Франческо Кальво новым президентом по бизнес-операциям клуба. Специалист сменил Криса Хека и приступит к работе в июле.

Итальянец переходит в английскую команду из «Ювентуса», где он был управляющим директором по доходам и институциональным отношениям. Ранее он также занимал руководящие должности в «Барселоне» и «Роме».

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:32
Миграция менеджеров по клубам в поисках лучшей доли...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:31
Ювентус завершает масштабную реорганизацию руководящего состава.
и вот бывшие люди туринского клуба получают работу в АПЛ.
но здорово, что Кьеллини теперь один из руководителей Ювентуса.
объяснит игрокам, что значит носить эту футболку.
Гость
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