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Бывший помощник Моуриньо стал главным тренером австрийского клуба

сегодня, 11:13

Австрийский ЛАСК объявил о назначении Жоау Сакраменту на должность нового главного тренера команды. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Предыдущим местом работы специалиста был катарский «Аль-Духаиль», где он с октября 2023-го был ассистентом главного тренера. До этого португалец трудился помощником Жозе Моуриньо в «Тоттенхэме» и «Роме», а также работал ассистентом Кристофа Гальтье в ПСЖ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:10
крепкий середняк.
до Зальцбурга, Штурма и Рапида далеко.
но клуб попался в историю, когда был лишен несколько очков из за ранних тренировок))))
это было после паузы из за пандемии коронавируса.
тот момент ЛАСК был хорош, и победил Зальцбурга и уверенно шли к чемпионству, но тут раз два, минус очков, и быки через подковерные приемы стали чемпионами.
то время главной звездой австрийской лиги был Эрвинг Холанд )))
это было только начало пути норвежца.
заставил замолчать Энфилд, когда Зальцбург играл с Ливерпулем.
потом перешел дортмундскую Боруссию.
а ЛАСК так и не пришел в себя после тех санкций.
посмотрим, что нового принесет Сакраменту.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:36

Жозе Моуриньо и Кристоф Гальтье "провожают" Жоау Сакраменту в "автономное плаванье"...)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:36
Посмотрим что он на тренирует в этом клубе
drug01
drug01
сегодня в 11:17
Вот так помощники растут это ему большой плюс!
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