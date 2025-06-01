Будущее Морено в «Сочи» остаётся под вопросом

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сегодня, 14:01

Руководство «Сочи» ещё не приняло решение по будущему главного тренера команды , который пропустил ответный стыковой матч против «Пари НН». Существует вероятность, что Морено может остаться в клубе, так как в случае разрыва контракта ему и его штабу нужно будет выплачивать огромную неустойку. Кроме того, считается, что испанец сможет проявить себя в РПЛ .

Напомним, Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. Под руководством 47-летнего специалиста «леопарды» провели 52 игры (21 победа, 16 ничьих и 15 поражений).