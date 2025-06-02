Глава селекционного отдела «Спартака» покинул клуб

Глава департамента селекции московского «Спартака» Жоаким Пинту уходит из команды.
Пинту работал в «Спартаке» с января 2024 года, специалист отвечал за развитие скаутской службы клуба. Он был помощником бывшего спортивного директора Томаша Амарала, с которым ранее вместе работал в «Бенфике». Амарал покинул «Спартак» в ноябре, вместо него на пост спортивного директора назначен испанец Франсис Кахигао.
В прошедшем сезоне «Спартак» занял 4-е место в чемпионате России. Ранее сообщалось, что в прошлом финансовом году «красно-белые» потратили свыше миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам.
С учётом того, что, по заявлению совета директоров, приоритетом селекционной работы остаётся покупка талантливых ИНОСТРАННЫХ МОЛОДЫХ футболистов в целью дальнейшей перепродажи, уход помощника спортивного директора означает только одно - НАШЛИ КРАЙНЕГО!
Гм-гм...
"Иностранных ТАЛАНТЛИВЫХ молодых футболистов"....
Да к то ж тебе даст-то таких, чтобы ВСЕ ЧЕТЫРЕ качества были, что называется, в одном флаконе?
ТАКИХ отдадут в ведущие клубы гейропы.
В общем, как там в "Адьютанте Его Превосходительства" Тимка говорит батьке Ангелу: "Батьк, опять смешливые попались".
Эффективные манагеры-мечтатели.
Потому и футбольную школу Спартака сделали просто "закрытым клубом для детей барыг". ((
С учётом того, что, по заявлению совета директоров, приоритетом селекционной работы остаётся покупка талантливых ИНОСТРАННЫХ МОЛОДЫХ футболистов в целью дальнейшей перепродажи, уход помощника спортивного директора означает только одно - НАШЛИ КРАЙНЕГО!
Гм-гм...
"Иностранных ТАЛАНТЛИВЫХ молодых футболистов"....
Да к то ж тебе даст-то таких, чтобы ВСЕ ЧЕТЫРЕ качества были, что называется, в одном флаконе?
ТАКИХ отдадут в ведущие клубы гейропы.
В общем, как там в "Адьютанте Его Превосходительства" Тимка говорит батьке Ангелу: "Батьк, опять смешливые попались".
Эффективные манагеры-мечтатели.
Потому и футбольную школу Спартака сделали просто "закрытым клубом для детей барыг". ((