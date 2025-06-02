Глава селекционного отдела «Спартака» покинул клуб

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вчера, 19:13

Глава департамента селекции московского «Спартака» Жоаким Пинту уходит из команды.

Пинту работал в «Спартаке» с января 2024 года, специалист отвечал за развитие скаутской службы клуба. Он был помощником бывшего спортивного директора , с которым ранее вместе работал в «Бенфике». Амарал покинул «Спартак» в ноябре, вместо него на пост спортивного директора назначен испанец .

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 4-е место в чемпионате России. Ранее сообщалось, что в прошлом финансовом году «красно-белые» потратили свыше миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам.