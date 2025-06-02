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Глава селекционного отдела «Спартака» покинул клуб

вчера, 19:13

Глава департамента селекции московского «Спартака» Жоаким Пинту уходит из команды.

Пинту работал в «Спартаке» с января 2024 года, специалист отвечал за развитие скаутской службы клуба. Он был помощником бывшего спортивного директора Томаша Амарала, с которым ранее вместе работал в «Бенфике». Амарал покинул «Спартак» в ноябре, вместо него на пост спортивного директора назначен испанец Франсис Кахигао.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 4-е место в чемпионате России. Ранее сообщалось, что в прошлом финансовом году «красно-белые» потратили свыше миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам.

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Все комментарии
79j82vnbf4ap
79j82vnbf4ap
вчера в 21:39
И правильно, только зря зарплату получал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Сейчас придёт новый, наведёт свои порядки
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:47
Я о таком даже и не знал...)
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:31, ред.
От перемены мест слагаемых...
С учётом того, что, по заявлению совета директоров, приоритетом селекционной работы остаётся покупка талантливых ИНОСТРАННЫХ МОЛОДЫХ футболистов в целью дальнейшей перепродажи, уход помощника спортивного директора означает только одно - НАШЛИ КРАЙНЕГО!

Гм-гм...
"Иностранных ТАЛАНТЛИВЫХ молодых футболистов"....
Да к то ж тебе даст-то таких, чтобы ВСЕ ЧЕТЫРЕ качества были, что называется, в одном флаконе?
ТАКИХ отдадут в ведущие клубы гейропы.

В общем, как там в "Адьютанте Его Превосходительства" Тимка говорит батьке Ангелу: "Батьк, опять смешливые попались".
Эффективные манагеры-мечтатели.
Потому и футбольную школу Спартака сделали просто "закрытым клубом для детей барыг". ((
rn3g8fbh74a4
rn3g8fbh74a4
вчера в 19:30
Глава селекции похоже был в доле с агентами
Гость
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