Президент РПЛ заявил, что «Химки» проходят стадию реорганизации

Президент Российской Премьер-Лиги сообщил о том, что «Химки» находятся в стадии реорганизации:

Поняли, что «Химки» всё, когда было принято решение апелляционного комитета. Потому что клуб и инвестор многие условия направляли. Но были две проблемы – долги и гарантии. То, что мы могли сделать, мы сделали, однако эти две проблемы могли решить только они. Мы были погружены в процесс, но у нас не было инструментария, чтобы получить лицензию за клуб. Мы общались с Туфаном Садыговым, и в какой-то момент я даже верил, что они смогут сохранить место в РПЛ . Сейчас клуб в стадии реорганизации. Идут переговоры с игроками и тренерским штабом о расторжении контрактов.