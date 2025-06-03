Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Президент РПЛ заявил, что «Химки» проходят стадию реорганизации

сегодня, 16:45

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил о том, что «Химки» находятся в стадии реорганизации:

Поняли, что «Химки» всё, когда было принято решение апелляционного комитета. Потому что клуб и инвестор многие условия направляли. Но были две проблемы – долги и гарантии. То, что мы могли сделать, мы сделали, однако эти две проблемы могли решить только они. Мы были погружены в процесс, но у нас не было инструментария, чтобы получить лицензию за клуб. Мы общались с Туфаном Садыговым, и в какой-то момент я даже верил, что они смогут сохранить место в РПЛ. Сейчас клуб в стадии реорганизации. Идут переговоры с игроками и тренерским штабом о расторжении контрактов.

Напомним, что подмосковному клубу отказали в лицензировании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Акинфеев пройдет допинг‑контроль после Суперфинала Кубка России
01 июня
Карпин поприветствовал игроков «Ростова» в перерыве матча с ЦСКА
01 июня
Профсоюз футболистов бесплатно окажет игрокам «Химок-2» юридическую помощь
31 мая
Путина планируют пригласить на финал Медиалиги
29 мая
Медштаб ЦСКА поможет сборной Узбекистана в отборе к ЧМ-2026
29 мая
Костромской «Спартак» обеспечил себе выход в Первую лигу
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:40
"Мы общались с Туфаном Садыговым, и в какой-то момент я даже верил..." - И это говорит Президент Российской Премьер-Лиги , а что после этого можно сказать о квалификации Алаева?(
Vilar
Vilar
сегодня в 18:26
Какой т.н. президент, такие и команды.
Вещий
Вещий
сегодня в 17:28
Похоже клубу пришел капец .... не выдержали конкуренцию и почему то вовремя не нашли спонсоров.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:26
Химки это пятое колесо в РПЛ....ОДНОДНЕВКА....
zu3m4267jjq6
zu3m4267jjq6
сегодня в 16:49
Жаль, что всё так вышло
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:49
И овцы целы, и волки сыты, и пастуху вечная память...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 