Профсоюз футболистов бесплатно окажет игрокам «Химок-2» юридическую помощь

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация окажет игрокам «Химок-2» бесплатную юридическую помощь:
Жалко, что так произошло. Я надеялся, что Туфан Садыгов сможет разрешить вопрос. Сейчас у нас есть контакты с футболистами «Химок», некоторые к нам обращаются за помощью.
Накануне «Химки» объявили о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге.
Во-первых, у меня даже нет второго аккаунта. Админы могут подтвердить, так как только они видят все, а не предполагают как некоторые. Не поленился и прочитал все комментарии, все ждал недовольных из группы Черенкова, но они так и не написали ни одного комментария, это как-то странно...)) Ведь, юзер с ником Uberboss в конце месяца выиграл 83000, как я 86000 в моей группе. Но по какой-то причине все стрелки были направлены в мою сторону.
В прошлом месяце у меня было всего 12250 баллов, а в этом месяце 11710. За исключением четырех комментариев в мае, последний раз я комментировал в марте. Играю здесь даже не ради азарта, даже не анализирую матчи. Еще в феврале я понял, что многие играют здесь, используя три и +30, +50 аккаунты. Я сам поднял этот вопрос в конце февраля и ушел, потому что понял, что буду тратить силы впустую. Тот, кто остался позади меня в нашей группе в этом месяце, даже тогда поддержал мою позицию, а два месяца спустя на 100% уверен, что у меня много аккаунтов....))) То есть, по-вашему, я поднимаю вопрос против «фермерства», как вы любите это называть, и я этим недоволен, но сам так играю? Интересно, где логика?
Только случайно выиграл и разрушил планы некоторых людей. Вот и все! Извините, если что. Но не подозревайте меня ни в чем, основываясь на предположениях. Если вы выбрали этот конкурс ради развлечения - развлекайтесь. Будьте готовы, что в конце месяца каждый может выиграть +80000 просто из-за удачи или из-за вариаций.
Желаю вам отличного финала Лиги чемпионов сегодня вечером!
Во-первых, у меня даже нет второго аккаунта. Админы могут подтвердить, так как только они видят все, а не предполагают как некоторые. Не поленился и прочитал все комментарии, все ждал недовольных из группы Черенкова, но они так и не написали ни одного комментария, это как-то странно...)) Ведь, юзер с ником Uberboss в конце месяца выиграл 83000, как я 86000 в моей группе. Но по какой-то причине все стрелки были направлены в мою сторону.
В прошлом месяце у меня было всего 12250 баллов, а в этом месяце 11710. За исключением четырех комментариев в мае, последний раз я комментировал в марте. Играю здесь даже не ради азарта, даже не анализирую матчи. Еще в феврале я понял, что многие играют здесь, используя три и +30, +50 аккаунты. Я сам поднял этот вопрос в конце февраля и ушел, потому что понял, что буду тратить силы впустую. Тот, кто остался позади меня в нашей группе в этом месяце, даже тогда поддержал мою позицию, а два месяца спустя на 100% уверен, что у меня много аккаунтов....))) То есть, по-вашему, я поднимаю вопрос против «фермерства», как вы любите это называть, и я этим недоволен, но сам так играю? Интересно, где логика?
Только случайно выиграл и разрушил планы некоторых людей. Вот и все! Извините, если что. Но не подозревайте меня ни в чем, основываясь на предположениях. Если вы выбрали этот конкурс ради развлечения - развлекайтесь. Будьте готовы, что в конце месяца каждый может выиграть +80000 просто из-за удачи или из-за вариаций.
Желаю вам отличного финала Лиги чемпионов сегодня вечером!