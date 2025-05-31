Профсоюз футболистов бесплатно окажет игрокам «Химок-2» юридическую помощь

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов сообщил, что организация окажет игрокам «Химок-2» бесплатную юридическую помощь:

Жалко, что так произошло. Я надеялся, что Туфан Садыгов сможет разрешить вопрос. Сейчас у нас есть контакты с футболистами «Химок», некоторые к нам обращаются за помощью.