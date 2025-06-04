Стали известны детали контракта, который «Аль-Хиляль» предлагает Индзаги

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сегодня, 18:54

Итальянский специалист покинул «Интер» и, как ожидается, в ближайшие дни подпишет двухлетний контракт с «Аль-Хилялем».

По информации источника, тренер начнёт работу в саудовском клубе на Клубном чемпионате мира.

Индзаги планирует вылететь в США в ближайшие часы, в то время как представитель из Саудовской Аравии уже прибыл в Милан для завершения последних деталей соглашения.

Новый контракт, который подпишет итальянец, предусматривает опцию продления на третий сезон в зависимости от результатов команды.