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Стали известны детали контракта, который «Аль-Хиляль» предлагает Индзаги

сегодня, 18:54

Итальянский специалист Симоне Индзаги покинул «Интер» и, как ожидается, в ближайшие дни подпишет двухлетний контракт с «Аль-Хилялем».

По информации источника, тренер начнёт работу в саудовском клубе на Клубном чемпионате мира.

Индзаги планирует вылететь в США в ближайшие часы, в то время как представитель из Саудовской Аравии уже прибыл в Милан для завершения последних деталей соглашения.

Новый контракт, который подпишет итальянец, предусматривает опцию продления на третий сезон в зависимости от результатов команды.

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протон
протон
сегодня в 18:58
Сила СА только повысится от этого контракта.
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