Карсли продлил контракт с молодёжной сборной Англии

Главный тренер сборной Англии U21 Ли Карсли подписал новый контракт до 2027 года.
Специалист возглавляет команду с июля 2021-го. Под его руководством она выиграла молодёжный чемпионат Европы в 2023-м, а также отобралась на турнир, который этим летом пройдёт в Словакии.
Последняя фраза не совсем понятна.
Как в обычных группах в плане набора очков (помимо выданных 2000), либо ставок?
Последняя фраза не совсем понятна.
Как в обычных группах в плане набора очков (помимо выданных 2000), либо ставок?
А в группе на точный счёт иначе: точно угаданный счёт - 1600, за угаданную разницу мячей - 200, за угаданный исход - 100, за угаданный счёт в матче с более чем четырьмя голами - 2000, в общем система другая в ней, потому что суть группы в именно ставках на точный счёт. Эта группа конкурсная, то есть победитель выходит в финал. Группа без призов внеконкурсная, то есть никто в финале не участвует и никаких призов нет, соответсвенно названию.
Для участия в группе без призов и в группе на точный счёт одну из них надо выбирать в каждом месяце при наличии минимум тридцати ставок за текущий месяц.
А в группе на точный счёт иначе: точно угаданный счёт - 1600, за угаданную разницу мячей - 200, за угаданный исход - 100, за угаданный счёт в матче с более чем четырьмя голами - 2000, в общем система другая в ней, потому что суть группы в именно ставках на точный счёт. Эта группа конкурсная, то есть победитель выходит в финал. Группа без призов внеконкурсная, то есть никто в финале не участвует и никаких призов нет, соответсвенно названию.
Для участия в группе без призов и в группе на точный счёт одну из них надо выбирать в каждом месяце при наличии минимум тридцати ставок за текущий месяц.