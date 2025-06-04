Карсли продлил контракт с молодёжной сборной Англии

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сегодня, 16:47

Главный тренер сборной Англии U21 подписал новый контракт до 2027 года.

Специалист возглавляет команду с июля 2021-го. Под его руководством она выиграла молодёжный чемпионат Европы в 2023-м, а также отобралась на турнир, который этим летом пройдёт в Словакии.