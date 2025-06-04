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Карсли продлил контракт с молодёжной сборной Англии

сегодня, 16:47

Главный тренер сборной Англии U21 Ли Карсли подписал новый контракт до 2027 года.

Специалист возглавляет команду с июля 2021-го. Под его руководством она выиграла молодёжный чемпионат Европы в 2023-м, а также отобралась на турнир, который этим летом пройдёт в Словакии.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:03
Да, в группе без призов разница в плане именно системы очков для ставок - 2000 каждому раз в день. В остальном там как в обычных группах.

Последняя фраза не совсем понятна.
Как в обычных группах в плане набора очков (помимо выданных 2000), либо ставок?
22fpxckzatnh
22fpxckzatnh
сегодня в 16:56
Всяко лучше физручка Саутгейта тренирует
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:55
Да, в группе без призов разница в плане именно системы очков для ставок - 2000 каждому раз в день. В остальном там как в обычных группах.

А в группе на точный счёт иначе: точно угаданный счёт - 1600, за угаданную разницу мячей - 200, за угаданный исход - 100, за угаданный счёт в матче с более чем четырьмя голами - 2000, в общем система другая в ней, потому что суть группы в именно ставках на точный счёт. Эта группа конкурсная, то есть победитель выходит в финал. Группа без призов внеконкурсная, то есть никто в финале не участвует и никаких призов нет, соответсвенно названию.

Для участия в группе без призов и в группе на точный счёт одну из них надо выбирать в каждом месяце при наличии минимум тридцати ставок за текущий месяц.
Гость
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