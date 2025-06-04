38-летний вратарь Довбня подписал новый контракт со «Спартаком»

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сегодня, 17:15

Вратарь подписал новый контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 38-летнего голкипера рассчитано до лета 2026 года. Довбня перешёл в «Спартак» из «Шинника» на правах свободного агента прошлым летом. Он сыграл за «красно-белых» 1 матч, в котором отстоял на ноль.