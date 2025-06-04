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38-летний вратарь Довбня подписал новый контракт со «Спартаком»

сегодня, 17:15

Вратарь Александр Довбня подписал новый контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 38-летнего голкипера рассчитано до лета 2026 года. Довбня перешёл в «Спартак» из «Шинника» на правах свободного агента прошлым летом. Он сыграл за «красно-белых» 1 матч, в котором отстоял на ноль.

38-летний вратарь Довбня подписал новый контракт со «Спартаком»

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:08
sv_1969, 1 984
Если честно то ваши акки по названию сливаются, сегодня даже чуть ли не произошёл конфуз.
Думал отвечал одному, а получилось другому.
Пришлось даже перед sv_1969 сглаживать ситуацию!!!
Вы хоть аватарки поставьте🤣
Надеюсь без обид!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:58
Спасибо всем тем кто разъяснял правила групп без призов и на точный счёт!!!
Сам понял и надеюсь данная информация будет полезна для всех кто участвует в конкурсе.
Для себя сделал вывод, что лично мне не целесообразно учавствовать в этих группах и на то есть целый ряд причин.
Не знаю, что именно выделю первым, пусть каждый сам рассудит и как ему будет выгодно посчитает.
Во первых я не хочу и не желаю ни с кем здесь соревноваться и какого-то во что бы то не стало обыграть. Случайная угаданная ставка не повод для гордости и величия.
Наверное это будет интересно таким пользователям как протон, который на протяжении многих лет хочет со мной посоревноваться и как я понял из его слов соревнуется со мной без моего ведома.
Во вторых или в третьих какой тогда смысл соревноваться исходя из первого когда за одно и тоже ты не получишь ничего, когда ты можешь полусить вип и приз.


И наверное самое главное, сайт соккер для меня просто приятное время провождения. Да я не могу здесь "сидеть" сутками, захожу когда есть время. Бывают дни когда есть время я пишу, как сейчас много, но бывают дни когда я захожу только для получения очков.
Соккер это хорошо, но есть и другая жизнь и она намного важнее чем этот сайт, а отрицать это лишь обманывать себя, ну или ради того, что бы пытаться получить мнимые расположения от сайта.
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
Поверьте за много лет я видел многое.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:52
О, ну всё, считай чемпионство в кармане, главную звезду продлили, и шарлатана тренера, в следующем сезоне держись зона стыков, наведём там шороху
1 984
1 984
сегодня в 17:22
Можно тратить сразу, можно частично, можно в последний день.
Отличия от основного конкурса - только в схеме начисления очков и невозможности попасть в группы Яшина и Заболотного.
1 984
1 984
сегодня в 17:21
Ставки также как в основном конкурсе. Очки выдаются по 2000 каждому участнику без всяких условий, даже заходить не обязательно. Дополнительно очки получить нельзя, будь ты хоть Лев Толстой. Все в равных условиях и соревнуются в мастерстве прогнозов. Пока нас четверо - места ещё есть 🤣.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:17
На сколько я помня в группе "без призов" за коменты 50 очков вроде не дают!
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