38-летний вратарь Довбня подписал новый контракт со «Спартаком»

Вратарь Александр Довбня подписал новый контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Новое соглашение 38-летнего голкипера рассчитано до лета 2026 года. Довбня перешёл в «Спартак» из «Шинника» на правах свободного агента прошлым летом. Он сыграл за «красно-белых» 1 матч, в котором отстоял на ноль.
Если честно то ваши акки по названию сливаются, сегодня даже чуть ли не произошёл конфуз.
Думал отвечал одному, а получилось другому.
Пришлось даже перед sv_1969 сглаживать ситуацию!!!
Вы хоть аватарки поставьте🤣
Надеюсь без обид!!!
Если честно то ваши акки по названию сливаются, сегодня даже чуть ли не произошёл конфуз.
Думал отвечал одному, а получилось другому.
Пришлось даже перед sv_1969 сглаживать ситуацию!!!
Вы хоть аватарки поставьте🤣
Надеюсь без обид!!!
Сам понял и надеюсь данная информация будет полезна для всех кто участвует в конкурсе.
Для себя сделал вывод, что лично мне не целесообразно учавствовать в этих группах и на то есть целый ряд причин.
Не знаю, что именно выделю первым, пусть каждый сам рассудит и как ему будет выгодно посчитает.
Во первых я не хочу и не желаю ни с кем здесь соревноваться и какого-то во что бы то не стало обыграть. Случайная угаданная ставка не повод для гордости и величия.
Наверное это будет интересно таким пользователям как протон, который на протяжении многих лет хочет со мной посоревноваться и как я понял из его слов соревнуется со мной без моего ведома.
Во вторых или в третьих какой тогда смысл соревноваться исходя из первого когда за одно и тоже ты не получишь ничего, когда ты можешь полусить вип и приз.
И наверное самое главное, сайт соккер для меня просто приятное время провождения. Да я не могу здесь "сидеть" сутками, захожу когда есть время. Бывают дни когда есть время я пишу, как сейчас много, но бывают дни когда я захожу только для получения очков.
Соккер это хорошо, но есть и другая жизнь и она намного важнее чем этот сайт, а отрицать это лишь обманывать себя, ну или ради того, что бы пытаться получить мнимые расположения от сайта.
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
Поверьте за много лет я видел многое.
Сам понял и надеюсь данная информация будет полезна для всех кто участвует в конкурсе.
Для себя сделал вывод, что лично мне не целесообразно учавствовать в этих группах и на то есть целый ряд причин.
Не знаю, что именно выделю первым, пусть каждый сам рассудит и как ему будет выгодно посчитает.
Во первых я не хочу и не желаю ни с кем здесь соревноваться и какого-то во что бы то не стало обыграть. Случайная угаданная ставка не повод для гордости и величия.
Наверное это будет интересно таким пользователям как протон, который на протяжении многих лет хочет со мной посоревноваться и как я понял из его слов соревнуется со мной без моего ведома.
Во вторых или в третьих какой тогда смысл соревноваться исходя из первого когда за одно и тоже ты не получишь ничего, когда ты можешь полусить вип и приз.
И наверное самое главное, сайт соккер для меня просто приятное время провождения. Да я не могу здесь "сидеть" сутками, захожу когда есть время. Бывают дни когда есть время я пишу, как сейчас много, но бывают дни когда я захожу только для получения очков.
Соккер это хорошо, но есть и другая жизнь и она намного важнее чем этот сайт, а отрицать это лишь обманывать себя, ну или ради того, что бы пытаться получить мнимые расположения от сайта.
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
Поверьте за много лет я видел многое.
Отличия от основного конкурса - только в схеме начисления очков и невозможности попасть в группы Яшина и Заболотного.
Отличия от основного конкурса - только в схеме начисления очков и невозможности попасть в группы Яшина и Заболотного.