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Тер Штеген может пропустить 4 месяца из-за операции

вчера, 15:45

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген испытывает проблемы со здоровьем.

По информации источника, 33-летний футболист пропустил начало предсезонной подготовки из-за серьёзного дискомфорта в спине. Немец рассматривает возможность операции, после которой он может пропустить около четырёх месяцев. В данный момент консервативное лечение не даёт результатов, поэтому с большой долей вероятности ему потребуется хирургическое вмешательство.

В прошедшем сезоне из-за тяжёлой травмы колена он сыграл за каталонцев всего 9 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:33
Странно это всё
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:08, ред.
Зачем Барселона опять любит мозг своим фанатам?
Что..., нельзя объявить реальный диагноз у немца ?!
Что это за скрытый понос недуга...., при современном уровне Немецкой (!!!) медицинской диагностики?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:44
Значит никакого трансфера не будет
Брулин
Брулин
вчера в 16:40
Ну вот как раз у него остался сезон поделиться и восстановиться, курортная Каталония прекрасно подходит для этого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Пожелаю немцу благополучно перенести операцию.
Гость
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