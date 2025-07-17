Тер Штеген может пропустить 4 месяца из-за операции

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген испытывает проблемы со здоровьем.
По информации источника, 33-летний футболист пропустил начало предсезонной подготовки из-за серьёзного дискомфорта в спине. Немец рассматривает возможность операции, после которой он может пропустить около четырёх месяцев. В данный момент консервативное лечение не даёт результатов, поэтому с большой долей вероятности ему потребуется хирургическое вмешательство.
В прошедшем сезоне из-за тяжёлой травмы колена он сыграл за каталонцев всего 9 матчей во всех турнирах.
Что..., нельзя объявить реальный диагноз у немца ?!
Что это за скрытый понос недуга...., при современном уровне Немецкой (!!!) медицинской диагностики?!
Что..., нельзя объявить реальный диагноз у немца ?!
Что это за скрытый понос недуга...., при современном уровне Немецкой (!!!) медицинской диагностики?!