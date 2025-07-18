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Защитник «Фейеноорда» скоро окажется в составе «Аль-Насра»

вчера, 14:39

Защитник «Фейеноорда» Давид Ханко близок к трансферу в «Аль-Наср».

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, после долгих переговоров стороны согласовали контракт 27-летнего футболиста. Сообщается, что саудовский клуб заплатит за него около 33 млн евро плюс бонусы. Также на игрока претендовал туринский «Ювентус», но в итоге он выбирает Саудовскую Аравию.

В прошедшем сезоне Ханко сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Датак
Датак ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:28
как раз анализировать и собирать информации об игроках это не про Ювентус.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:39
Вот Дурак. Поиграл бы в Серии А. и потом к Арабам))
Alex_67
Alex_67 ответ Датак (раскрыть)
вчера в 19:52
Разве я это сказал? Просто арабы воспользовались информацией Ювентуса об игроке и предложили больше денег.
Датак
Датак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:57
ну конечно)
юве вечно недофутболистов подписывает
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:52
Думаю Аль-Наср легко выиграл борьбу у Юве, просто добавили 1 нолик к зарплате, делов то)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:49
Ювентус кем попало интересоваться не будет, значит Ханко действительно хороший защитник. Аль-Наср умеет работать с информацией, потому Давид и достался не Старой Синьоре.
Гость
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