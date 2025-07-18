Защитник «Фейеноорда» скоро окажется в составе «Аль-Насра»

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вчера, 14:39

Защитник «Фейеноорда» близок к трансферу в «Аль-Наср».

Как информирует инсайдер , после долгих переговоров стороны согласовали контракт 27-летнего футболиста. Сообщается, что саудовский клуб заплатит за него около 33 млн евро плюс бонусы. Также на игрока претендовал туринский «Ювентус», но в итоге он выбирает Саудовскую Аравию.

В прошедшем сезоне Ханко сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.