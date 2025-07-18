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«Вест Хэм» заинтересован в переходе Эллиотта из «Ливерпуля»

вчера, 14:24

Лондонский «Вест Хэм» собирается усилить центральную линию, пригласив полузащитника Харви Эллиотта из «Ливерпуля».

Чемпионы Англии хотят получить за 22-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (46,4 млн евро). «Вест Хэм» не готов заплатить такую сумму прямо сейчас, однако «молотобойцы» предлагают компромиссный вариант – взять Эллиотта в аренду на один сезон, а затем выплатить полную компенсацию в следующем году.

Английский хавбек в прошлом сезоне сыграл за «красных» 28 матчей, забив 5 мячей и сделав 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Датак
Датак ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 01:32
элиот не слабее собослаи точно.а в чем то даже поинтересней.плюс моложе.
вирц...тоже хз ещё.лично я в нем не вижу ничего на 100 лямов.а после недавних игр за сборную,я бы его и за 30 не купил
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:53
Смешная сумма за лидера английской молодежки.
А с другой стороны какой ему смысл на лавке гнить? То хоть один Собослаи в основу не пускал, теперь еще и Вирц приходит.
Лучше уж попытаться повторить путь Палмера
Датак
Датак
вчера в 15:59
не понимаю,почему арне ему так мало времени дает.
клопп бы его ни за что не продал.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:18
у красных место в основе у Харви нет, только на замену или в основе в играх на Кубок Англии и кубок Лиги..
у молотобойцев думаю будет намного чаще выходить в основе..
парень трудолюбивый, амбициозный .. решать Слоту
Гость
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