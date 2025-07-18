«Вест Хэм» заинтересован в переходе Эллиотта из «Ливерпуля»

Лондонский «Вест Хэм» собирается усилить центральную линию, пригласив полузащитника Харви Эллиотта из «Ливерпуля».
Чемпионы Англии хотят получить за 22-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (46,4 млн евро). «Вест Хэм» не готов заплатить такую сумму прямо сейчас, однако «молотобойцы» предлагают компромиссный вариант – взять Эллиотта в аренду на один сезон, а затем выплатить полную компенсацию в следующем году.
Английский хавбек в прошлом сезоне сыграл за «красных» 28 матчей, забив 5 мячей и сделав 3 результативные передачи.
вирц...тоже хз ещё.лично я в нем не вижу ничего на 100 лямов.а после недавних игр за сборную,я бы его и за 30 не купил
вирц...тоже хз ещё.лично я в нем не вижу ничего на 100 лямов.а после недавних игр за сборную,я бы его и за 30 не купил
А с другой стороны какой ему смысл на лавке гнить? То хоть один Собослаи в основу не пускал, теперь еще и Вирц приходит.
Лучше уж попытаться повторить путь Палмера
А с другой стороны какой ему смысл на лавке гнить? То хоть один Собослаи в основу не пускал, теперь еще и Вирц приходит.
Лучше уж попытаться повторить путь Палмера
клопп бы его ни за что не продал.
клопп бы его ни за что не продал.
у молотобойцев думаю будет намного чаще выходить в основе..
парень трудолюбивый, амбициозный .. решать Слоту
у молотобойцев думаю будет намного чаще выходить в основе..
парень трудолюбивый, амбициозный .. решать Слоту