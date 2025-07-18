«Вест Хэм» заинтересован в переходе Эллиотта из «Ливерпуля»

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вчера, 14:24

Лондонский «Вест Хэм» собирается усилить центральную линию, пригласив полузащитника из «Ливерпуля».

Чемпионы Англии хотят получить за 22-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (46,4 млн евро). «Вест Хэм» не готов заплатить такую сумму прямо сейчас, однако «молотобойцы» предлагают компромиссный вариант – взять Эллиотта в аренду на один сезон, а затем выплатить полную компенсацию в следующем году.

Английский хавбек в прошлом сезоне сыграл за «красных» 28 матчей, забив 5 мячей и сделав 3 результативные передачи.