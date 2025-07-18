Защитник «Реала» Гарсия интересен «Милану»

Защитник мадридского «Реала» Франсиско Гарсия может перейти в «Милан».
По информации источника, «красно-чёрные» собираются приобрести 25-летнего испанца на место ушедшего в «Аль-Хиляль» Тео Эрнандеса. Отдельно отмечается, что трансфер одобрил новичок «Милана» Лука Модрич, ранее выступавший с Гарсией в составе «сливочных».
В минувшем сезоне Гарсия провёл 54 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Единственная причина, по которой может уйти Фран Гарсия, - это его амбиции. Возможно, молодой испанец не захочет быть вечным резервистом, каким был тот же Васкес или Начо, и затребует свой трансфер. И статус основного игрока "Милана" - это отличный вариант.
Единственная причина, по которой может уйти Фран Гарсия, - это его амбиции. Возможно, молодой испанец не захочет быть вечным резервистом, каким был тот же Васкес или Начо, и затребует свой трансфер. И статус основного игрока "Милана" - это отличный вариант.