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Защитник «Реала» Гарсия интересен «Милану»

вчера, 12:28

Защитник мадридского «Реала» Франсиско Гарсия может перейти в «Милан».

По информации источника, «красно-чёрные» собираются приобрести 25-летнего испанца на место ушедшего в «Аль-Хиляль» Тео Эрнандеса. Отдельно отмечается, что трансфер одобрил новичок «Милана» Лука Модрич, ранее выступавший с Гарсией в составе «сливочных».

В минувшем сезоне Гарсия провёл 54 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:43, ред.
Это вряд ли. Фран во-первых хорошо вписывается в систему Алонсо, так как отрабатывает по всему флангу. Пусть он не особо выделяется какими-то индивидуальными качествами, но он это компенсирует своей работоспособностью и самоотдачей на поле. Чем-то напоминает Лукаса Васкеса в лучшие годы. Да и на КЧМ, при Алонсо Гарсия раскрылся по-новому. По сравнению со своей игрой при Анчелотти, на КЧМ как будто вышел совсем другой игрок.

Единственная причина, по которой может уйти Фран Гарсия, - это его амбиции. Возможно, молодой испанец не захочет быть вечным резервистом, каким был тот же Васкес или Начо, и затребует свой трансфер. И статус основного игрока "Милана" - это отличный вариант.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:45
Мне кажется Гарсии подходит стиль игры Алонсо, на КЧМ он смотрелся не плохо. Не думаю что его надо продавать.
STVA 1
STVA 1 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 12:37
Приветствую Вас! Ну какие планы на счет группы БП на следующий месяц?
Гость
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