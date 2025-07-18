Защитник «Реала» Гарсия интересен «Милану»

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вчера, 12:28

Защитник мадридского «Реала» может перейти в «Милан».

По информации источника, «красно-чёрные» собираются приобрести 25-летнего испанца на место ушедшего в «Аль-Хиляль» Тео Эрнандеса. Отдельно отмечается, что трансфер одобрил новичок «Милана» Лука Модрич, ранее выступавший с Гарсией в составе «сливочных».

В минувшем сезоне Гарсия провёл 54 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.