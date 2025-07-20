«Барселона» изучает возможность подписания Родриго

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вчера, 16:49

«Барселона» рассматривает возможность трансфера вингера «Реала» .

Представители «сине-гранатовых» уже общались с 24-летним бразильцем, но официальные переговоры пока не начались.

Кроме «Барселоны», за игроком следят несколько клубов Английской Премьер-Лиги.