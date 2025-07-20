«Барселона» изучает возможность подписания Родриго

«Барселона» рассматривает возможность трансфера вингера «Реала» Родриго Силвы.
Представители «сине-гранатовых» уже общались с 24-летним бразильцем, но официальные переговоры пока не начались.
Кроме «Барселоны», за игроком следят несколько клубов Английской Премьер-Лиги.
PS Может Реалу стоило вернуть скажем Моуриньо???? ..........все же тот мадрид построил именно португалец который вскоре прийдя в первый раз Анчелотти выиграет ЛЧ в 14 году......может стоило его вернуть.......????? .......а то Мадрид снова будет спотыкатся где нибудь несколько лет в 1/8 или 1/4.......
PS Может Реалу стоило вернуть скажем Моуриньо???? ..........все же тот мадрид построил именно португалец который вскоре прийдя в первый раз Анчелотти выиграет ЛЧ в 14 году......может стоило его вернуть.......????? .......а то Мадрид снова будет спотыкатся где нибудь несколько лет в 1/8 или 1/4.......
Конечно пусть остается в Реале и выигрывает Лиги Чемпионов чем будет какие то кубки короля раз в два года выигрывать да еще когда никогда ла лигу
Думаю любой на его месте выбрал бы самый престижные ушастые титулы
Конечно пусть остается в Реале и выигрывает Лиги Чемпионов чем будет какие то кубки короля раз в два года выигрывать да еще когда никогда ла лигу
Думаю любой на его месте выбрал бы самый престижные ушастые титулы
Лапорта может чего то захотеть.
интересно. зачем эти новости, если все понимают что Родриго не перейдет
хоть даже были бы у Барсы деньги на него, чтоб зарегистрировать...
Лапорта может чего то захотеть.
интересно. зачем эти новости, если все понимают что Родриго не перейдет
хоть даже были бы у Барсы деньги на него, чтоб зарегистрировать...
это ведь в его интересах, тогда можно подумать.
лучший вариант - Лукман. и он лучше Родриго.
это ведь в его интересах, тогда можно подумать.
лучший вариант - Лукман. и он лучше Родриго.
я уж не говорю о Роналдо который транзитом через Интер перебрался в Реал поиграв сначал в Ла лиге сезон за сине-грантовых..........
Так что трансфер Родриго может состоятся, но думаю сегодня он не возможен между клубами борьба усилилась как и ненависть тоже........ по этому тот кто сегодня одел майку Реала или Барсы врд ли переоденится тут же в другую.....и сам футболист на это не пойдет как и болелы это воспримут, при чем с двух сторон....... Родриго с Реалом брал ЛЧ пока Барса он нем лишь мечтает с 15 года.......
PS Пускай Родриго остается в Реале и 4 раза за сезон проигрывает Барселоне))))))))
я уж не говорю о Роналдо который транзитом через Интер перебрался в Реал поиграв сначал в Ла лиге сезон за сине-грантовых..........
Так что трансфер Родриго может состоятся, но думаю сегодня он не возможен между клубами борьба усилилась как и ненависть тоже........ по этому тот кто сегодня одел майку Реала или Барсы врд ли переоденится тут же в другую.....и сам футболист на это не пойдет как и болелы это воспримут, при чем с двух сторон....... Родриго с Реалом брал ЛЧ пока Барса он нем лишь мечтает с 15 года.......
PS Пускай Родриго остается в Реале и 4 раза за сезон проигрывает Барселоне))))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
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Ты уже дома, будешь на связи?)))
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Ты уже дома, будешь на связи?)))
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