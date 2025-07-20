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«Барселона» изучает возможность подписания Родриго

вчера, 16:49

«Барселона» рассматривает возможность трансфера вингера «Реала» Родриго Силвы.

Представители «сине-гранатовых» уже общались с 24-летним бразильцем, но официальные переговоры пока не начались.

Кроме «Барселоны», за игроком следят несколько клубов Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 04:27
Возможно небольшой хейт будет но потом успокоятся)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Не могут забыть, как их кинул Фигу)
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:54
Я не думаю, что Алонсо покинет Реал уже зимой, независимо от результатов. Выбор Переса мне непонятен, поскольку менять такого Гения как Анчи, на мало опытного Алонсо- неправильно и даже преступно. Я не вижу в работе Алонсо, чего-то особенного... Он ставит очень простой и предсказуемый футбол, если отталкиваться от Байера. И не случайно, он вылетел в ЛЧ от сырой Баварии, с мало опытным тренером Компани, а кроме всего- вылетел из кубка Германии от команды 2-й лиги. Разгром от ПСЖ в КЧМ не считаю фатальным или критическим, настораживает, тот футбол, который Алонсо выбрал в той игре. Про работу Флика, сейчас, ничего не могу сказать, не видел в новом сезоне Барселону, не имею представления. Не хочу предсказывать чего добьется Алонсо в Мадриде, но по составу, точно, ниже третьего не опустится. Получится ли побороться за чемпионство, возможно, но опять же, я не знаю в каком состоянии сейчас соперники...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
А как же Флик во втором сезоне в Барсе, неужели не интересно.......или вы не верите в Алонсо........??? все же немецкий чемпионат для вас ближе тренировал Байер........и как видится вам он у руля сливочных??????? кто-то уже говорит что Алонсо уже зимой покинет мадрид, что думаете об этом?....... стоит ли воспринимать поражение от ПСЖ 0-4 на КЧМ, ........ как тренер Алонсо хорош в еврокубках или поражение от Аталанты в финале ЛЕ или в одну калитку от Баварии в 1/8, ......ставит под сомнение что Алонсо чего то добется.........с мадридом вообще?????

PS Может Реалу стоило вернуть скажем Моуриньо???? ..........все же тот мадрид построил именно португалец который вскоре прийдя в первый раз Анчелотти выиграет ЛЧ в 14 году......может стоило его вернуть.......????? .......а то Мадрид снова будет спотыкатся где нибудь несколько лет в 1/8 или 1/4.......
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:18
Бразил-то качественный, но не пойдёт он в стан прямого конкурента Мадрида, боясь ненужных разговоров, да и спрос будет на него. Тот же МС вроде хочет.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:51
Хотят вендетту за Фигу
R. Carlos
R. Carlos ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:28
Да
Конечно пусть остается в Реале и выигрывает Лиги Чемпионов чем будет какие то кубки короля раз в два года выигрывать да еще когда никогда ла лигу
Думаю любой на его месте выбрал бы самый престижные ушастые титулы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:08
а если честно, ни одного игрока из Реала не нужен в Барсе.
Лапорта может чего то захотеть.
интересно. зачем эти новости, если все понимают что Родриго не перейдет
хоть даже были бы у Барсы деньги на него, чтоб зарегистрировать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:05
ну если он сам выкупить свой контракт и перейдет в Барсу свободным агентом,
это ведь в его интересах, тогда можно подумать.
лучший вариант - Лукман. и он лучше Родриго.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:34
Говоря откровенно, после ухода Анчи из Реала, испанский футбол потерял для меня интерес.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
до этого.......Луис Энрике нынешний тренер ПСЖ, и экс тренер Барсы...... играл За Реал после перешел в Барсу.......при этом трансфер был напрямую, но он такого отаржения ни у кого не вызывает как переход в обратном направлении Фигу из Барсы в Реал при этом португал после летнего перехода получит в 2000 ЗМ........

я уж не говорю о Роналдо который транзитом через Интер перебрался в Реал поиграв сначал в Ла лиге сезон за сине-грантовых..........

Так что трансфер Родриго может состоятся, но думаю сегодня он не возможен между клубами борьба усилилась как и ненависть тоже........ по этому тот кто сегодня одел майку Реала или Барсы врд ли переоденится тут же в другую.....и сам футболист на это не пойдет как и болелы это воспримут, при чем с двух сторон....... Родриго с Реалом брал ЛЧ пока Барса он нем лишь мечтает с 15 года.......

PS Пускай Родриго остается в Реале и 4 раза за сезон проигрывает Барселоне))))))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:16
Тебе Здоровья, и скорейшего возвращения!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:15
...Минхерц , Я вечерней лошадью на ночку за пилюлями и обратно! Но как приятно,черт возьми вас все лицезреть, не мог не залезть в комп,на любимый сайт, всем кланяюсь,обнимаю,желаю, ну а тебе Старина здоровья! До связи..!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:10
Приветище, Санёк!!!
Ты уже дома, будешь на связи?)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Родриго не находят места в старте. Реал его может не продать только из принципа. Хотя говорить рановато, мож. Алонсо его впихнет направо в атаку. Так то бразил качественный.
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 18:10
У них денег не хватит.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:03
...всё возможно теперь!!!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:48
Вроде есть договорённость не переманивать игроков друг у друга. Значит утка!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:24
Фигу перешел же когдато в Реал, почему Родриго не может в Барсу...
lotsman
lotsman
вчера в 17:20
Реал принципиально не уступит Барселоне.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15
Барселона изучает возможность подписания Родриго? А что изучать? Подходит ли игрок команде по уровню технического оснащения - вот главный критерий. И нечего обращать внимание на якобы непростые отношения между клубами. Болельщики ценят только хороший футбол..
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:04
Неужели он перейдёт в Барсу . 😡😡😡
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