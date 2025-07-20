Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

МЮ готов заплатить 80 млн евро за Дьёкереша

вчера, 15:26

В последние часы «Манчестер Юнайтед» инициировал переговоры с «Спортингом» относительно трансфера нападающего Виктора Дьёкереша.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 80 млн евро, которые запрашивает португальский клуб.

Стоит отметить, что Дьёкереш стремится перейти только в «Арсенал», поскольку хочет продолжить борьбу за трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиНиколас Джексон может перейти в МЮ
Вчера, 14:52
Слухи«Барселона» возьмёт Рэшфорда в аренду с правом выкупа за 30 млн евро
Вчера, 14:21
Слухи«Атлетико» рассматривает возможность подписания Ренато Вейги
Вчера, 12:56
СлухиЭкитике перейдёт в «Ливерпуль»
Вчера, 12:11
СлухиНападающий «Лиона» стал альтернативой Луису Диасу для «Баварии»
Вчера, 12:04
СлухиПереход Дьёкереша в «Арсенал» может не состояться
Вчера, 11:50
Сортировать
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Скорее всего Спортинг вкинул эту утку как раз-таки для того, чтобы Арсенал и активизировался) Спортингу все-таки тоже нужно будет купить кого-нибудь на замену, пока есть время.

Вообще не верю, что МЮ сможет увести Дьекереша у Арсенала, но если это случится - это будет ОЧЕНЬ СМЕШНО
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 21:35
Папа подумал и опять заплакал. 🥲
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:08
Теперь пора и Арсеналу активизироваться...)
Брулин
Брулин
вчера в 16:54
Реально начинаешь уже сочувствовать игроку и агенту, который тоже пошел на уступки (по крайней мере как говорят).

Хочется, чтобы Виктор уже перешел в Арсенал и доказал всем своей игрой, что он действительно крутой нападающий.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:07
Совсем было Спортинг потерял надежду разрешить мирным путём проблемы между клубом и Дьекерешем... Как вдруг появился Манчестер Юнайтед с суммой, необходимой для оплаты отступных клубу из Лиссабона за Виктора. Тем временем, от Арсенала нет вестей. Самое время Дьекерешу задуматься, МЮ не лучший вариант продолжения карьеры, но он готов помочь опальному игроку... Думай, Виктор!!!
fy9ywrqs5ut9
fy9ywrqs5ut9
вчера в 15:33
Похоже сам игрок не горит желанием перейти в МЮ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 