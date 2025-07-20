МЮ готов заплатить 80 млн евро за Дьёкереша

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вчера, 15:26

В последние часы «Манчестер Юнайтед» инициировал переговоры с «Спортингом» относительно трансфера нападающего .

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 80 млн евро, которые запрашивает португальский клуб.

Стоит отметить, что Дьёкереш стремится перейти только в «Арсенал», поскольку хочет продолжить борьбу за трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.