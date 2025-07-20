МЮ готов заплатить 80 млн евро за Дьёкереша

В последние часы «Манчестер Юнайтед» инициировал переговоры с «Спортингом» относительно трансфера нападающего Виктора Дьёкереша.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 80 млн евро, которые запрашивает португальский клуб.
Стоит отметить, что Дьёкереш стремится перейти только в «Арсенал», поскольку хочет продолжить борьбу за трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.
Вообще не верю, что МЮ сможет увести Дьекереша у Арсенала, но если это случится - это будет ОЧЕНЬ СМЕШНО
Вообще не верю, что МЮ сможет увести Дьекереша у Арсенала, но если это случится - это будет ОЧЕНЬ СМЕШНО
Хочется, чтобы Виктор уже перешел в Арсенал и доказал всем своей игрой, что он действительно крутой нападающий.
Хочется, чтобы Виктор уже перешел в Арсенал и доказал всем своей игрой, что он действительно крутой нападающий.