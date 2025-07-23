«Челси» согласился отпустить Жоау Феликса в «Бенфику»

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вчера, 10:09

Английский «Челси» принял предложение португальской «Бенфики» о переходе нападающего .

Лиссабонский клуб заплатит 25 миллионов евро за 50% прав на футболиста. Все формальности будут улажены в ближайшие дни. Уже в субботу, 26 июля, Феликс должен сыграть за «Бенфику» в товарищеском матче против турецкого «Фенербахче».

С февраля по май нынешнего года португалец играл на правах аренды за «Милан», но особых успехов в Италии не добился, забив три мяча и сделав одну голевую передачу в 21 матче.