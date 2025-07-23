«Челси» согласился отпустить Жоау Феликса в «Бенфику»

Английский «Челси» принял предложение португальской «Бенфики» о переходе нападающего Жоау Феликса.
Лиссабонский клуб заплатит 25 миллионов евро за 50% прав на футболиста. Все формальности будут улажены в ближайшие дни. Уже в субботу, 26 июля, Феликс должен сыграть за «Бенфику» в товарищеском матче против турецкого «Фенербахче».
С февраля по май нынешнего года португалец играл на правах аренды за «Милан», но особых успехов в Италии не добился, забив три мяча и сделав одну голевую передачу в 21 матче.
Зачем его вообще купили год назад после его неубедительной игры в аренде…далее в Челси ничего не смог, в Италии тоже. И теперь хоть Бенфика готовы забрать его обратно
Зачем его вообще купили год назад после его неубедительной игры в аренде…далее в Челси ничего не смог, в Италии тоже. И теперь хоть Бенфика готовы забрать его обратно