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«Челси» согласился отпустить Жоау Феликса в «Бенфику»

вчера, 10:09

Английский «Челси» принял предложение португальской «Бенфики» о переходе нападающего Жоау Феликса.

Лиссабонский клуб заплатит 25 миллионов евро за 50% прав на футболиста. Все формальности будут улажены в ближайшие дни. Уже в субботу, 26 июля, Феликс должен сыграть за «Бенфику» в товарищеском матче против турецкого «Фенербахче».

С февраля по май нынешнего года португалец играл на правах аренды за «Милан», но особых успехов в Италии не добился, забив три мяча и сделав одну голевую передачу в 21 матче.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:21
Он совсем нулевой.
Зачем его вообще купили год назад после его неубедительной игры в аренде…далее в Челси ничего не смог, в Италии тоже. И теперь хоть Бенфика готовы забрать его обратно
Гость
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