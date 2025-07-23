Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Тоттенхэм» готов предложить «Реалу» 90 млн евро за Родриго

вчера, 08:14

Лондонский «Тоттенхэм» попытается приобрести у «Реала» нападающего Родриго Силву.

Среди претендентов на бразильца «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси», однако «шпоры» уже готовы сделать мадридскому клубу конкретное предложение в 90 миллионов евро за трансфер.

Теперь все будет зависеть от самого игрока. В ближайшее время Родриго должен встретиться с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо, чтобы обсудить свои перспективы в команде. По итогам разговора бразилец примет решение о том оставаться или уходить.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПереговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде зашли в тупик
Вчера, 01:08
Слухи«Наполи» направил в «Болонью» предложение о трансфере Дана Ндойе
Вчера, 01:00
Слухи«Сандерленд» согласовал контракт с Джакой
Вчера, 00:55
Слухи«Реал» интересуется Бареллой, но не готов платить запрашиваемую сумму
Вчера, 00:47
Слухи«Эвертон» нацелился на защитника «Баварии»
Вчера, 00:43
Слухи«Фейеноорд» поборется со «Спартаком» за защитника «Галатасарая»
Вчера, 00:38
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:14
не пойдёт же
4ub8asj2amy7
4ub8asj2amy7
вчера в 10:13
Уходи Родриго,Алонсо лёг под Камерунского Эму,Реал превращается из Королевского клуба в Африканский!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:43
Тоттенхэм как раз клуб подходящий Родриго
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 