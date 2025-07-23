«Тоттенхэм» готов предложить «Реалу» 90 млн евро за Родриго

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вчера, 08:14

Лондонский «Тоттенхэм» попытается приобрести у «Реала» нападающего .

Среди претендентов на бразильца «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси», однако «шпоры» уже готовы сделать мадридскому клубу конкретное предложение в 90 миллионов евро за трансфер.

Теперь все будет зависеть от самого игрока. В ближайшее время Родриго должен встретиться с главным тренером «Реала» , чтобы обсудить свои перспективы в команде. По итогам разговора бразилец примет решение о том оставаться или уходить.