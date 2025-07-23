«Ньюкасл» продолжает борьбу за форварда «Брентфорда»

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вчера, 09:12

Нападающий «Брентфорда» интересен «Ньюкаслу».

Как сообщает инсайдер , несмотря на отказ «пчёл» от изначального предложения покупки 28-летнего игрока за 25 млн фунтов, в «Ньюкасле» собираются продолжить переговоры. «Сороки» в скором времени повысят предлагаемую сумму компенсации. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе и мечтает сыграть в Лиге чемпионов.

В сезоне-2024/25 Висса провёл 35 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач.