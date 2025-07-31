Судья правильно удалил Антона Заболотного в игре с «Балтикой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что комитет принял решение не вводить дополнительную дисквалификацию для нападающего «Спартака» , который был удален за фол на защитнике «Балтики» в матче второго тура чемпионата России (0:3).

28 июля «Спартак» направил обращение в КДК с просьбой об отмене красной карточки Заболотного. Сегодня мы получили заключение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет. Заболотный записал видеообращение, в котором принес извинения Бевееву, а на заседании присутствовал юрист «Спартака». Решение — дисквалифицировать Заболотного на два матча: один — реальный, другой — условный, а также установить футболисту испытательный срок до конца сезона 2025/26.