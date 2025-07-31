Судья правильно удалил Антона Заболотного в игре с «Балтикой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что комитет принял решение не вводить дополнительную дисквалификацию для нападающего «Спартака» Антона Заболотного, который был удален за фол на защитнике «Балтики» Мингияне Бевееве в матче второго тура чемпионата России (0:3).
28 июля «Спартак» направил обращение в КДК с просьбой об отмене красной карточки Заболотного. Сегодня мы получили заключение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет. Заболотный записал видеообращение, в котором принес извинения Бевееву, а на заседании присутствовал юрист «Спартака». Решение — дисквалифицировать Заболотного на два матча: один — реальный, другой — условный, а также установить футболисту испытательный срок до конца сезона 2025/26.