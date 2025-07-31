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Судья правильно удалил Антона Заболотного в игре с «Балтикой»

вчера, 16:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что комитет принял решение не вводить дополнительную дисквалификацию для нападающего «Спартака» Антона Заболотного, который был удален за фол на защитнике «Балтики» Мингияне Бевееве в матче второго тура чемпионата России (0:3).

28 июля «Спартак» направил обращение в КДК с просьбой об отмене красной карточки Заболотного. Сегодня мы получили заключение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет. Заболотный записал видеообращение, в котором принес извинения Бевееву, а на заседании присутствовал юрист «Спартака». Решение — дисквалифицировать Заболотного на два матча: один — реальный, другой — условный, а также установить футболисту испытательный срок до конца сезона 2025/26.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Простительно этого не знать рядовому болельщику. Но не знать таких вещей руководителю клуба недопустимо. Хотя это Спартак, народному любимцу можно многое, чего нельзя простым смертным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
По регламенту КДК не рассматривает ЖК, кроме случаев, когда она ошибочно показана не тому игроку.
cska1948
cska1948
вчера в 21:45
А почему нет решения КДК по второй ЖК Маркиньосу?
2w82etpamd7w
2w82etpamd7w
вчера в 18:34
Совершенно верное решение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:50
Это на будущее. Если будет еще красная ,то эту условку добавят. Так принято
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:34
О каком условном может идти речь если он пропускает следующую игру?
lotsman
lotsman
вчера в 17:12
Там и так всё было ясно. Фол был очень грубый.
Гость
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