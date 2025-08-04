Полузащитник «Милана» продолжит карьеру в «Специи»

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вчера, 09:36

Полузащитник «Милана» близок к переходу в «Специю».

По информации инсайдера , 17-летний футболист скоро пройдёт медобследование, подпишет соглашение об аренде на 1 сезон и присоединится к новой команде.

За основной состав миланцев Комотто ещё не дебютировал. На юношеском уровне у него было 36 официальных матчей в прошедшем сезоне, в которых он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что «Милан» может приобрести форварда «Севильи» Доди Люкебакио.