«Пари НН» подписал нападающего молодёжной сборной Грузии

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вчера, 15:24

Форвард грузинского клуба «Орби» стал игроком «Пари НН».

Как сообщает официальный сайт нижегородцев, 21-летний футболист подписал контракт сроком на 3 года.

В 2025 году Бедошвили выступал в аренде за команду «Гареджи», сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. За молодёжную сборную Грузии у него на данный момент 2 сыгранных поединка.

Ранее стало известно, что состав «Пари НН» пополнил ямайский полузащитник Ренальдо Сефас.