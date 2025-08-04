«Пари НН» подписал нападающего молодёжной сборной Грузии

Форвард грузинского клуба «Орби» Вахо Бедошвили стал игроком «Пари НН».
Как сообщает официальный сайт нижегородцев, 21-летний футболист подписал контракт сроком на 3 года.
В 2025 году Бедошвили выступал в аренде за команду «Гареджи», сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. За молодёжную сборную Грузии у него на данный момент 2 сыгранных поединка.
Ранее стало известно, что состав «Пари НН» пополнил ямайский полузащитник Ренальдо Сефас.
Пожелать хочу успехов. Без травм и побольше голов.
Пожелать хочу успехов. Без травм и побольше голов.