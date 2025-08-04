Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» подписал нападающего молодёжной сборной Грузии

вчера, 15:24

Форвард грузинского клуба «Орби» Вахо Бедошвили стал игроком «Пари НН».

Как сообщает официальный сайт нижегородцев, 21-летний футболист подписал контракт сроком на 3 года.

В 2025 году Бедошвили выступал в аренде за команду «Гареджи», сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. За молодёжную сборную Грузии у него на данный момент 2 сыгранных поединка.

Ранее стало известно, что состав «Пари НН» пополнил ямайский полузащитник Ренальдо Сефас.

Подписывайся в ВК
Все новости
Смольников — о Жерсоне и Жедсоне: «Все ждут от них зрелищности»
Вчера, 10:26
Карпин – о трансферной кампании «Динамо»: «Кто есть, тот есть»
03 августа
Агент Батракова: «„Локомотив“ не сможет полноценно заменить Алексея»
02 августа
Официально«Сочи» подписал Топинку у «Локомотива»
02 августа
В РПЛ завезли топ-легионеров. Не только Жедсон из «Спартака» новая звезда лиги
01 августаМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»
01 августа
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:24
Вахо… это как наш Ваня!)
Пожелать хочу успехов. Без травм и побольше голов.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:13
Ну что, грузинские игроки всегда были в цене, ещё со времён СССР. Не зря их постоянно вызывали в сборную страны,, а минимум одна команда всегда представляла Грузию в высшей лиге.. Нападающие отличались высокой техникой и желанием забивать голы. Посмотрим на Бедошвили в деле. Может Россия откроет ещё одну звезду из Грузии?
Вещий
Вещий
вчера в 15:36
Ну что.. удачи и помогай клубу в играх...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 