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Роналду хочет видеть Гринвуда в «Аль-Насре»

вчера, 16:30

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду просит руководство клуба приобрести форварда «Марселя» Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает источник, 23-летний футболист также интересен тренерскому штабу команды из Саудовской Аравии. Однако сделка пока далека от согласования, ведь «Марсель» не горит желанием продавать англичанина, а он сам предпочитает продолжить карьеру в Европе.

В сезоне-2024/25 Гринвуд сыграл 34 матча в чемпионате Франции, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что состав «Аль-Насра» может пополнить полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Рановато ему ещё к Саудитам.
Гость
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