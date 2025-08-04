У «Челси» уже десять новичков, а клуб хочет ещё и Симонса. Лондонцы потратят свыше 400 миллионов евро

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вчера, 14:50

Решили не менять стратегию.

Лондонцы уже провернули десяток трансферов

В летнее межсезонье «Челси» подписал восемь новых футболистов, а ещё двух включат в заявку в следующем сезоне. Закрыли сделку с «Коринтиансом», за 20 млн евро подписав 17-летнего левого защитника Деннера. И почти 51 млн евро Боэли пообещал «Спортингу» за 18-летнего правого вингера Джованни Кенду. Уже в составе «Челси» другой новичок из Лиссабона – хавбек Эссуго, за парня отдали 22 млн евро. Как обычно, с игроком подписали длительный контракт сразу на восемь лет.

Президент ФИФА Инфантино обещал запретить миллиардерам такие сделки, ведь это сознательный обход финансовых правил. Президент обещал, но ничего не сделал. Тодд Боэли продолжает закупать футболистов в промышленных масштабах. В прошлом сезоне «Челси» подписал контракты с двенадцатью новичками, а ещё одного игрока забрали в аренду за деньги. Санчо не заиграл, а теперь его не хочет видеть на тренировках наставник «Манчестер Юнайтед».

В позапрошлом сезоне «Челси» потратил 464 млн евро на новых футболистов, подписав контракты с тринадцатью игроками. Разумеется, многие в итоге не пригодились тренеру Мареске. Впрочем, тот сезон не был рекордным по расходам. Боэли потратил 630 миллионов евро, когда пригласил в «Челси» Фернандеса, Фофана, Мудрика, Кукурелью и Стерлинга. Было сразу 17 новичков, за которых заплатили другим клубам, лишь двух игроков взяли в аренду. В этом месте рассказа надо вспомнить Мареску.

Энцо заслужил памятник у стадиона «Стэмфорд Бридж» за успешную работу в таком «дурдоме». Американский миллиардер Боэли подписал десятки игроков. Мареска одобрил новую порцию трансферов в сумме на 340 млн евро, ведь Энцо видит, что в составе остались кадровые дыры, невзирая на старые сделки. Многие новички не заиграли, некоторых отправили в другие клубы. Мареска ждёт футболистов, которым сможет доверять. Одну из новых трансферных целей лондонцы нашли в клубе из Бундеслиги.

«Челси» ведёт переговоры с Юргеном Клоппом

Клопп выступает на переговорах в роли директора по футбольному планированию в клубах корпорации «Ред Булл» и курирует работу «Лейпцига». Клопп в начале лета посоветовал «Реалу» подписать форварда Шешко, который выбирает между МЮ и «Ньюкаслом». Юрген также знает позицию Хави Симонса. Голландский атакующий хавбек отказывается возвращаться в расположение «Лейпцига», поскольку его ждут в составе «Челси». Немцы просят за 22-летнего футболиста 75 млн евро.

Совладелец «Челси» Боэли доведёт расходы минимум до 415 млн евро, а его футбольную политику прекрасно иллюстрирует фотография новичка Хато. Голландский защитник из «Аякса» позировал как аристократ для старой картины, только в футбольной форме и с ногой на мяче. Хато стоял на черном постаменте, а весь живой памятник напоминал игрушку супергероя или пластикового солдатика. Для Боэли футболисты — солдатики. В «Челси» совсем не думают о будущем игроков в богатом на кадры клубе.

Многие новички не имели шанса заиграть в основе, ведь их футбол не подходил команде. Хотя менялись тренеры, «Челси» сохранял боевые порядки. Эта команда умеет отдать мяч и работать на контратаках. В центре поля надо драться, как Кайседо, Канте и Макелеле. На фланге обороны игрокам важно гнать волну, как Коул, Аспиликуэта и Кукурелья в лучших поединках. Невзирая на десятки трансферов, у Марески нет нового Дрогба в атаке и нет нового Чеха, хотя год назад собрали коллекцию вратарей.

Хави Симонс хочет пополнить список дорогих покупок лондонцев, но разве голландец нужен Мареске? В нестабильном «Лейпциге» часто менялась тактика. Симонс играл левого инсайда, крайнего нападающего и был «десяткой» в бразильской схеме «4-2-2-2». Хави забивал сам и раздавал передачи, но разве в «Челси» есть стабильное место для такого свободного футболиста? Игра с Кайседо и Фернандесом в опорной зоне позволяет использовать «десятку», но тогда Палмера вытеснят на правый фланг.

У «Челси» есть Нкунку и Педро, которые могут смещаться в глубину поля, а не только играть на острие атаки. На балансе клуба Стерлинг и Нету, оба – фланговые нападающие. Подписали бразильца Эстевао и Гиттенса из «Боруссии», они могут сыграть на позиции Симонса. Состав не разгружен. Появился в центре атаки Делап, то есть можно работать по схеме «4-4-2», когда новички Лиам и Педро сыграются. Симонс неплох, но у «Челси» хаотичная трансферная политика. В Лондоне сложно заиграть такому новичку.

Боэли не умеет выгодно продавать футболистов

Победы в Лиге конференций и на первом Клубном чемпионате мира в новом формате не отбили вложенные боссами клуба деньги. У «Челси» накапливаются долги, ведь лондонцы за несколько сезонов потратили намного больше денег на новичков, чем заработали на продажах. Премиальные за победу на Клубном чемпионате мира составили 111 миллионов евро, а два самых дорогих новичка «Челси» этим летом обошлись клубу в 120 млн евро, не считая щедрых личных контрактов. «Челси» покупает в кредит.

Всё, что делает Боэли, неправильно с точки зрения здорового рынка и грамотного подхода. Тодд из тех, кто может обанкротиться в казино. Люди из сферы инвестиций часто горят на рискованных ставках. Лондонский клуб подставляется, ведь даже потенциальные успехи в Лиге чемпионов и АПЛ не принесут столько денег, чтобы перекрыть ошибки трансферных маньяков, которые управляют «Челси». Миллиардер Абрамович много тратил, когда в УЕФА закрывали глаза на различные схемы, а Боэли уже штрафовали.