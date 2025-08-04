Дьёкереш, Модрич и Рэшфорд выбрали знаковый номер. Кройф и Анри сделали его особенным

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вчера, 09:25

Йохан и Тьерри умели выделиться.

Анри вынужденно взял четырнадцатый номер

Летом «Арсенал» заполучил результативного шведа Виктора Дьёкереша. Сделка была на грани срыва, но стороны уладили разногласия. Дьёкереш с отцом и агентом прилетели на частном самолете, их встретил спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта. Нападающий Дьёкереш не испугался взять легендарный для «Арсенала» 14-й номер. Раньше с ним на спине бегал Анри. Французский форвард – лучший снайпер в истории «канониров», на его счету 228 голов в 377 матчах.

После неудачи в «Ювентусе» чемпион мира Анри узнал об интересе Венгера. Тьерри играл в «Монако» под руководством тренера «Арсенала» и согласился на переезд в Англию. Кантона к тому моменту был легендой АПЛ , французам доверяли в местных клубах. «Канониры» заплатили «Ювентусу» 11 млн фунтов, что с учетом инфляции составляет около 21 миллиона. Теперь за эти деньги не подписать форварда для середняка, а раньше за 11 миллионов забирали Анри и Бергкампа.

Тьерри хотел взять 12-й номер. Оказалось, любимое число Анри занято: в «Арсенале» числился либерийский форвард Вре. Анри помнил Кристофера по «Монако», не хотел конфликтов и случайно выбрал 14-й номер. Так родилась новая легенда АПЛ . Анри повлиял на популяризацию 14-го номера в двадцать первом веке. Дьёкереш выбрал его число и «Арсенал», а теперь хочет стать новым кумиром фанатов, как был Тьерри в молодости в прекрасном составе хитрого тренера Венгера.

Кройфу запретили играть под счастливым числом

В Ла Лиге в составе «Барселоны» Кройф в основном играл под девятым номером. Иногда он выбирал восьмерку. Голландцу запретили выбрать любимый четырнадцатый номер из-за испанских правил. В «Аяксе» игрок часто менял номера, выбирая любой с 8-го по 11-й. Лишь в 1970-м году появился на поле с необычным для той футбольной поры номером. Существует байка, что номера в сборной Нидерландов раздавали по алфавиту, поэтому Кройфу достался 14-й номер. И это неправда.

Во-первых, буква «С», с которой начинается фамилия Кройфа, является третьей в алфавите, и не найти 13 человек выше в списке. Во-вторых, в «Аяксе» голландец появился под 14-м номером быстрее, чем в сборной Нидерландов. Кройф был оригинальным человеком, он часто шел против системы ради веселья. Привыкли, что в футболе номера связаны с позициями, а в основе игроки маркируются с 1-го по 11-й? Тогда получите Кройфа, который выбирает 14-й номер и не хочет жить иначе.

Йохан сохранил 14-й номер именно из-за духа бунтарства, а выбрал его случайно. Перед матчем против ПСВ Герри Мюрен, напарник Кройфа, потерял свою футболку. Кройф одолжил ему майку с девятым номером. Пришлось схватить футболку с номером 14. Поскольку «Аякс» обыграл ПСВ , а Кройф был крайне суеверным, он оставил счастливый номер. У Йохана было много ритуалов. Например, для успокоения он надевал на шею шнурок с настойкой валерианы в маленькой ампуле.

Четырнадцатый номер выбирали настоящие бойцы

Когда в футболе появились постоянные номера, то число Кройфа не стало любимым для созидателей. Чаще его выбирали бойцы. Наверное, четырнадцатый номер просто не был занят, в отличие от популярных чисел. Диего Симеоне играл под 14-м номером в составе «Лацио». В итальянском клубе до аргентинца это число выбрал Сержиу Консейсау. Также цифры 1 и 4 были на спине у прекрасных разрушителей: Виейра в «Интере», Хаби Алонсо в разных клубах и Каземиро в «Реале».

Все эти футболисты умело боролись за мяч. Легко понять выбор Виейра в честь Тьерри Анри. А вот Хаби Алонсо просто не смог взять в «Ливерпуле» любимый четвертый номер, ведь он был занят финским защитником Сами Хююпя. Алонсо добавил единицу к любимой четверке. В «Реале» Хаби сразу не смог забрать 14-й номер, ведь тот был занят легендой «Реала» Гути. Когда плеймейкер ушел в «Бешикташ», Алонсо забрал номер Кройфа и Анри. А в «Баварии» Хаби ждал, когда уйдет Писарро.

Иногда форварды и плеймейкеры все-таки выбирают необычный для их позиций номер. Гути стал легендой с числом 14, но он был 23-м номером «Реала» до Бекхэма. А перуанский нападающий Писарро не смог забрать десятку в «Баварии» и взял свободный номер 14. В «Челси» и после возвращения в «Вердер» Клаудио сохранял номер. А вот Маскерано сначала играл за «Ливерпуль» под 20-м номером, и лишь в «Барселоне» забрал себе число, которое сам себе выбрал в сборной Аргентины.

Летом 2025 года легендарное число снова популярно

Выбор Дьёкереша на поверхности из-за Анри, но Модрич тоже взял 14-й номер в «Милане». Он играл под ним в сборной Хорватии и в составе «Тоттенхэма». Любимая «десятка» Луки занята левым вингером Леау, а португалец пока не покинул состав «россонери», хотя бродят разные слухи. Рэшфорд тоже взял 14-й номер в «Барселоне», но не из-за Кройфа, ведь голландец не играл со счастливым числом на спине в Испании. Маркус – фанат Анри, а француз выступал за «Барселону» под 14-м номером.

Даже вингер Луис Диас вспомнил молодость. На клубном уровне новый вингер «Баварии» выступал под другими номерами, а в сборной Колумбии он бегал с 14-м номером на груди и спине. Семерка у «Баварии» занята Гнабри, вот новичок из «Ливерпуля» Диас и умножил это число на два. Раньше 14-ми номерами «Баварии», кроме Писарро и Алонсо, были известные хавбеки Хаманн, Шолль и Баслер.

Понятно, что большинство звезд футбола не мечтают с детства взять 14-й номер. Модрич охотно менял этот номер на более привычную «десятку». За этот престижный номер часто возникают драки. Мбаппе унаследовал в «Реале» число, под которым выступал Модрич, запустив процесс продажи футболок. В истории «Реала» много легендарных десяток. Но среди необычных номеров только 13-й может посоревноваться с 14-м в легендарности. Фанаты Тьерри Анри продолжат выбирать его число на удачу.