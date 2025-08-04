Дьёкереш, Модрич и Рэшфорд выбрали знаковый номер. Кройф и Анри сделали его особенным

Йохан и Тьерри умели выделиться.
Анри вынужденно взял четырнадцатый номер
Летом «Арсенал» заполучил результативного шведа Виктора Дьёкереша. Сделка была на грани срыва, но стороны уладили разногласия. Дьёкереш с отцом и агентом прилетели на частном самолете, их встретил спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта. Нападающий Дьёкереш не испугался взять легендарный для «Арсенала» 14-й номер. Раньше с ним на спине бегал Анри. Французский форвард – лучший снайпер в истории «канониров», на его счету 228 голов в 377 матчах.
После неудачи в «Ювентусе» чемпион мира Анри узнал об интересе Венгера. Тьерри играл в «Монако» под руководством тренера «Арсенала» и согласился на переезд в Англию. Кантона к тому моменту был легендой АПЛ, французам доверяли в местных клубах. «Канониры» заплатили «Ювентусу» 11 млн фунтов, что с учетом инфляции составляет около 21 миллиона. Теперь за эти деньги не подписать форварда для середняка, а раньше за 11 миллионов забирали Анри и Бергкампа.
Тьерри хотел взять 12-й номер. Оказалось, любимое число Анри занято: в «Арсенале» числился либерийский форвард Вре. Анри помнил Кристофера по «Монако», не хотел конфликтов и случайно выбрал 14-й номер. Так родилась новая легенда АПЛ. Анри повлиял на популяризацию 14-го номера в двадцать первом веке. Дьёкереш выбрал его число и «Арсенал», а теперь хочет стать новым кумиром фанатов, как был Тьерри в молодости в прекрасном составе хитрого тренера Венгера.
Кройфу запретили играть под счастливым числом
В Ла Лиге в составе «Барселоны» Кройф в основном играл под девятым номером. Иногда он выбирал восьмерку. Голландцу запретили выбрать любимый четырнадцатый номер из-за испанских правил. В «Аяксе» игрок часто менял номера, выбирая любой с 8-го по 11-й. Лишь в 1970-м году появился на поле с необычным для той футбольной поры номером. Существует байка, что номера в сборной Нидерландов раздавали по алфавиту, поэтому Кройфу достался 14-й номер. И это неправда.
Во-первых, буква «С», с которой начинается фамилия Кройфа, является третьей в алфавите, и не найти 13 человек выше в списке. Во-вторых, в «Аяксе» голландец появился под 14-м номером быстрее, чем в сборной Нидерландов. Кройф был оригинальным человеком, он часто шел против системы ради веселья. Привыкли, что в футболе номера связаны с позициями, а в основе игроки маркируются с 1-го по 11-й? Тогда получите Кройфа, который выбирает 14-й номер и не хочет жить иначе.
Йохан сохранил 14-й номер именно из-за духа бунтарства, а выбрал его случайно. Перед матчем против ПСВ Герри Мюрен, напарник Кройфа, потерял свою футболку. Кройф одолжил ему майку с девятым номером. Пришлось схватить футболку с номером 14. Поскольку «Аякс» обыграл ПСВ, а Кройф был крайне суеверным, он оставил счастливый номер. У Йохана было много ритуалов. Например, для успокоения он надевал на шею шнурок с настойкой валерианы в маленькой ампуле.
Четырнадцатый номер выбирали настоящие бойцы
Когда в футболе появились постоянные номера, то число Кройфа не стало любимым для созидателей. Чаще его выбирали бойцы. Наверное, четырнадцатый номер просто не был занят, в отличие от популярных чисел. Диего Симеоне играл под 14-м номером в составе «Лацио». В итальянском клубе до аргентинца это число выбрал Сержиу Консейсау. Также цифры 1 и 4 были на спине у прекрасных разрушителей: Виейра в «Интере», Хаби Алонсо в разных клубах и Каземиро в «Реале».
Все эти футболисты умело боролись за мяч. Легко понять выбор Виейра в честь Тьерри Анри. А вот Хаби Алонсо просто не смог взять в «Ливерпуле» любимый четвертый номер, ведь он был занят финским защитником Сами Хююпя. Алонсо добавил единицу к любимой четверке. В «Реале» Хаби сразу не смог забрать 14-й номер, ведь тот был занят легендой «Реала» Гути. Когда плеймейкер ушел в «Бешикташ», Алонсо забрал номер Кройфа и Анри. А в «Баварии» Хаби ждал, когда уйдет Писарро.
Иногда форварды и плеймейкеры все-таки выбирают необычный для их позиций номер. Гути стал легендой с числом 14, но он был 23-м номером «Реала» до Бекхэма. А перуанский нападающий Писарро не смог забрать десятку в «Баварии» и взял свободный номер 14. В «Челси» и после возвращения в «Вердер» Клаудио сохранял номер. А вот Маскерано сначала играл за «Ливерпуль» под 20-м номером, и лишь в «Барселоне» забрал себе число, которое сам себе выбрал в сборной Аргентины.
Летом 2025 года легендарное число снова популярно
Выбор Дьёкереша на поверхности из-за Анри, но Модрич тоже взял 14-й номер в «Милане». Он играл под ним в сборной Хорватии и в составе «Тоттенхэма». Любимая «десятка» Луки занята левым вингером Леау, а португалец пока не покинул состав «россонери», хотя бродят разные слухи. Рэшфорд тоже взял 14-й номер в «Барселоне», но не из-за Кройфа, ведь голландец не играл со счастливым числом на спине в Испании. Маркус – фанат Анри, а француз выступал за «Барселону» под 14-м номером.
Даже вингер Луис Диас вспомнил молодость. На клубном уровне новый вингер «Баварии» выступал под другими номерами, а в сборной Колумбии он бегал с 14-м номером на груди и спине. Семерка у «Баварии» занята Гнабри, вот новичок из «Ливерпуля» Диас и умножил это число на два. Раньше 14-ми номерами «Баварии», кроме Писарро и Алонсо, были известные хавбеки Хаманн, Шолль и Баслер.
Понятно, что большинство звезд футбола не мечтают с детства взять 14-й номер. Модрич охотно менял этот номер на более привычную «десятку». За этот престижный номер часто возникают драки. Мбаппе унаследовал в «Реале» число, под которым выступал Модрич, запустив процесс продажи футболок. В истории «Реала» много легендарных десяток. Но среди необычных номеров только 13-й может посоревноваться с 14-м в легендарности. Фанаты Тьерри Анри продолжат выбирать его число на удачу.
Тоже похоже на байку, зачем было одалживать футболку, когда мюрен мог взять другую?
Тоже похоже на байку, зачем было одалживать футболку, когда мюрен мог взять другую?
Удачи Артете с этими талантами
Удачи Артете с этими талантами