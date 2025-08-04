Исак вернулся в Ньюкасл и приступил к тренировкам

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вчера, 13:52

Нападающий сборной Швеции вернулся из Сан-Себастьяна в Ньюкасл и приступил к тренировкам на базе клуба АПЛ .

Ранее футболист не поехал с командой «Ньюкасла» в турне по Азии и занимался индивидуально на базе своего бывшего клуба «Реала Сосьедад» в Испании. По официальной версии, Исак восстанавливался после травмы бедра, однако на этом фоне СМИ постоянно обсуждали его возможный переход в «Ливерпуль».

Чемпионы Англии предлагали за трансфер 110 миллионов фунтов и бонусы, однако «Ньюкасл» ответил отказом.