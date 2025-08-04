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Исак вернулся в Ньюкасл и приступил к тренировкам

вчера, 13:52

Нападающий сборной Швеции Александер Исак вернулся из Сан-Себастьяна в Ньюкасл и приступил к тренировкам на базе клуба АПЛ.

Ранее футболист не поехал с командой «Ньюкасла» в турне по Азии и занимался индивидуально на базе своего бывшего клуба «Реала Сосьедад» в Испании. По официальной версии, Исак восстанавливался после травмы бедра, однако на этом фоне СМИ постоянно обсуждали его возможный переход в «Ливерпуль».

Чемпионы Англии предлагали за трансфер 110 миллионов фунтов и бонусы, однако «Ньюкасл» ответил отказом.

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lk_483777
lk_483777
вчера в 17:01
Лучше подписать Родриго, чем Исака, но по первому стало известно, что он останется в Реале... Жаль.
Мог бы отлично вписаться в команду "красных".

П.С. Подписывать Исака за 150+ млн полное недоразумение.
wut6y295ea2y
wut6y295ea2y
вчера в 16:11
Пусть там сами с ним мучаются
SHEARER
SHEARER
вчера в 13:54
Продали уже бы ишака и проблем не было!
Гость
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