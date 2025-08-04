Исак вернулся в Ньюкасл и приступил к тренировкам

Нападающий сборной Швеции Александер Исак вернулся из Сан-Себастьяна в Ньюкасл и приступил к тренировкам на базе клуба АПЛ.
Ранее футболист не поехал с командой «Ньюкасла» в турне по Азии и занимался индивидуально на базе своего бывшего клуба «Реала Сосьедад» в Испании. По официальной версии, Исак восстанавливался после травмы бедра, однако на этом фоне СМИ постоянно обсуждали его возможный переход в «Ливерпуль».
Чемпионы Англии предлагали за трансфер 110 миллионов фунтов и бонусы, однако «Ньюкасл» ответил отказом.
Мог бы отлично вписаться в команду "красных".
П.С. Подписывать Исака за 150+ млн полное недоразумение.
Мог бы отлично вписаться в команду "красных".
П.С. Подписывать Исака за 150+ млн полное недоразумение.