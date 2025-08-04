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Гендиректор «Аталанты» – о ситуации с Лукманом: «Договаривались о другом»

вчера, 16:23

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал ситуацию с нигерийским нападающим Адемолой Лукманом, который хочет уйти в миланский «Интер»:

В прошлом году мы заключили с Лукманом специальное соглашение, когда отказались продавать его в «Пари Сен-Жермен» за 20 миллионов евро. Мы ему сказали: ты сможешь уйти в 2025-м в топ-клуб, но это не должна быть команда из Италии. Ну а теперь с «Интером» совсем другая ситуация. Но окончательное решение принимать будем мы.

Напомним, что «Интер» и «Аталанта» не могут договориться о сумме трансфера, поскольку миланский клуб не хочет платить требуемые 50 миллионов евро.

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