Гендиректор «Аталанты» – о ситуации с Лукманом: «Договаривались о другом»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал ситуацию с нигерийским нападающим , который хочет уйти в миланский «Интер»:

В прошлом году мы заключили с Лукманом специальное соглашение, когда отказались продавать его в «Пари Сен-Жермен» за 20 миллионов евро. Мы ему сказали: ты сможешь уйти в 2025-м в топ-клуб, но это не должна быть команда из Италии. Ну а теперь с «Интером» совсем другая ситуация. Но окончательное решение принимать будем мы.