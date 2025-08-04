«Барселона» разгромила корейский «Дэгу», Гави сделал дубль

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вчера, 15:59

Корейский «Дэгу» на своем поле проиграл испанской «Барселоне» с результатом 0:5 в товарищеском матче.

В составе каталонцев дубль оформил , открыв счет на 21-й минуте и отличившись в компенсированное время первого тайма (45+2). Также авторами голов стали , 17-летний и английский новобранец на 27-й, 54-й и 65-й минутах соотвественно.