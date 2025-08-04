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«Барселона» разгромила корейский «Дэгу», Гави сделал дубль

вчера, 15:59
ДэгуЛоготип футбольный клуб Дэгу0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Корейский «Дэгу» на своем поле проиграл испанской «Барселоне» с результатом 0:5 в товарищеском матче.

В составе каталонцев дубль оформил Гави, открыв счет на 21-й минуте и отличившись в компенсированное время первого тайма (45+2). Также авторами голов стали Роберт Левандовски, 17-летний Тони Фернандес и английский новобранец Маркус Рэшфорд на 27-й, 54-й и 65-й минутах соотвественно.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:32
Смотрел в первую очередь из-за Рашфорда
Старается вовсю. Носится, обводит, пасует, бьет с любых дистанций. На 90-й минуте догнал и обезвредил выходящего один на один корейца - впечатляет!
Но взаимопонимание с остальными пока так себе
Ямаль и Ольмо - главные неудачники матча. Куча моментов, хорошие удары, но вратарь всё потащил. В смысле конкретно от них всё
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:54
Толково.)))
112910415
112910415
вчера в 17:37
Хороший состак привезли!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
а что остается?
тренер сделал ставку на сильные стороны Барсы.
защита слабое звено.
иск.офсайды это как военная хитрость.
это помогает, когда высокий прессинг успешно работает.
да. все прямолинейно, упор на физподготовку, а не тактические хитрости и схемы.... и ведь все это работает))
Бавария так выиграла Лигу чемпионов.
попутно уничтожила Барсу 8-2.
прошлый сезон был суперуспешный.
мы пока не знаем, каким будет новый, даже супер компьютер Opta долго думает)))
пока у Барсы все хорошо. есть интересные матчи с азиатскими клубами.
игра на удовольствия, без травм (!!!)
единственное, на Рафинья мало теперь играют, и бразилец пока не забивает.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:08
Ямаль свои забьет, а вот эти ловушки- просто комедия...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
вижу)) Ямаль не смог забить дворовой команде.
зато Рэшфорд забил дебютный гол за Барсу.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:47
Опять не видишь главного и радуешься сухой победе над дворовой командой...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:36
участник азиатской лиги чемпионов 2019, 2021 и 2022.
в текущем сезоне на последнем месте, и скорей всего вылетит из вышки.
норм. соперник)) не лучше и не хуже Аль Наср.
потом, есть победа Барсы всухую.
Capral
Capral
вчера в 16:16
Дэгу, по классу- примерно соответствует ФНЛ, да и то, под вопросом... Но даже эта команда, несколько раз рвала 56ьные ловушки конФЛИКта. А на 20мин., и вовсе, корейцы обязаны были открывать счет, но неумеха, с близкого расстояния не попал в пустые ворота... И снова, после насмешки над ловушками Барселоны. Смотрел я на Барсу и думал: уже всё человечество поняло и изучило ловушки Барсы. Неужели не понятно, что с командами посильнее, у Барселоны будут проблемы? Или Флик так беспечен или мало его наказывали в прошлом сезоне? На фоне предыдущего Сеула, сегодняшний клуб- просто жалкий пигмей. Комментировать игру нет смысла- это комедия, а не футбол. Посмотрим, что покажет Барселона в официальных играх...
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