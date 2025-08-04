«Барселона» разгромила корейский «Дэгу», Гави сделал дубль

Корейский «Дэгу» на своем поле проиграл испанской «Барселоне» с результатом 0:5 в товарищеском матче.
В составе каталонцев дубль оформил Гави, открыв счет на 21-й минуте и отличившись в компенсированное время первого тайма (45+2). Также авторами голов стали Роберт Левандовски, 17-летний Тони Фернандес и английский новобранец Маркус Рэшфорд на 27-й, 54-й и 65-й минутах соотвественно.
в текущем сезоне на последнем месте, и скорей всего вылетит из вышки.
норм. соперник)) не лучше и не хуже Аль Наср.
потом, есть победа Барсы всухую.
в текущем сезоне на последнем месте, и скорей всего вылетит из вышки.
норм. соперник)) не лучше и не хуже Аль Наср.
потом, есть победа Барсы всухую.
тренер сделал ставку на сильные стороны Барсы.
защита слабое звено.
иск.офсайды это как военная хитрость.
это помогает, когда высокий прессинг успешно работает.
да. все прямолинейно, упор на физподготовку, а не тактические хитрости и схемы.... и ведь все это работает))
Бавария так выиграла Лигу чемпионов.
попутно уничтожила Барсу 8-2.
прошлый сезон был суперуспешный.
мы пока не знаем, каким будет новый, даже супер компьютер Opta долго думает)))
пока у Барсы все хорошо. есть интересные матчи с азиатскими клубами.
игра на удовольствия, без травм (!!!)
единственное, на Рафинья мало теперь играют, и бразилец пока не забивает.
тренер сделал ставку на сильные стороны Барсы.
защита слабое звено.
иск.офсайды это как военная хитрость.
это помогает, когда высокий прессинг успешно работает.
да. все прямолинейно, упор на физподготовку, а не тактические хитрости и схемы.... и ведь все это работает))
Бавария так выиграла Лигу чемпионов.
попутно уничтожила Барсу 8-2.
прошлый сезон был суперуспешный.
мы пока не знаем, каким будет новый, даже супер компьютер Opta долго думает)))
пока у Барсы все хорошо. есть интересные матчи с азиатскими клубами.
игра на удовольствия, без травм (!!!)
единственное, на Рафинья мало теперь играют, и бразилец пока не забивает.
Старается вовсю. Носится, обводит, пасует, бьет с любых дистанций. На 90-й минуте догнал и обезвредил выходящего один на один корейца - впечатляет!
Но взаимопонимание с остальными пока так себе
Ямаль и Ольмо - главные неудачники матча. Куча моментов, хорошие удары, но вратарь всё потащил. В смысле конкретно от них всё
Старается вовсю. Носится, обводит, пасует, бьет с любых дистанций. На 90-й минуте догнал и обезвредил выходящего один на один корейца - впечатляет!
Но взаимопонимание с остальными пока так себе
Ямаль и Ольмо - главные неудачники матча. Куча моментов, хорошие удары, но вратарь всё потащил. В смысле конкретно от них всё