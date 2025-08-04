КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать «Спартак» за поведение болельщиков московского клуба во время выездного матча Кубка России против «Ростова».
Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц:
Рассмотрим шесть предупреждений игроков команды «Ростов» – неподобающее поведение. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику».
Заседание КДК пройдет в четверг, 7 августа.
Попробую здесь:
"Центральный защитник Карлос Куэста переходит из «Галатасарая» в «Спартак». Об этом сообщает Uur ztrk.
По информации источника, московский клуб согласовал с чемпионом Турции аренду 26-летнего колумбийца с опцией обязательного выкупа. В ближайшее время игрок отправится в Россию. Утверждается, что трансфер Куэсты обойдется «Спартаку» в восемь миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним голом."
Всё таки "продавили" дефективных манагеров Спартака на опцию ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫКУПА... ((
"Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не ведёт переговоры с южноамериканскими клубами. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей страничке в социальной сети.
По сведениям источника, в настоящий момент в отношении Барко все успокоилось, разговоров о его возможном уходе из «Спартака» не ведется.
Напомним, ранее полузащитника пытался приобрести бразильский «Фламенго», но «Спартак» отказался от предложения в размере 15 миллионов евро."
Попробую здесь:
"Центральный защитник Карлос Куэста переходит из «Галатасарая» в «Спартак». Об этом сообщает Uur ztrk.
По информации источника, московский клуб согласовал с чемпионом Турции аренду 26-летнего колумбийца с опцией обязательного выкупа. В ближайшее время игрок отправится в Россию. Утверждается, что трансфер Куэсты обойдется «Спартаку» в восемь миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним голом."
Всё таки "продавили" дефективных манагеров Спартака на опцию ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫКУПА... ((
"Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не ведёт переговоры с южноамериканскими клубами. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей страничке в социальной сети.
По сведениям источника, в настоящий момент в отношении Барко все успокоилось, разговоров о его возможном уходе из «Спартака» не ведется.
Напомним, ранее полузащитника пытался приобрести бразильский «Фламенго», но «Спартак» отказался от предложения в размере 15 миллионов евро."
Идите на футбол семьями, все будет как в раю！
Потеряли болельщика, потеряли старую культуру боления, а в итоге теряем футбол！
О прибыли даже не говорю！
Таким образом, два-три ничтожных чиновника－ карьериста при попытке поучить народ непонятно чему, изображая бурную деятельность на своих должностях, попросту ,как говорят по простому, обос＃лись！
Идите на футбол семьями, все будет как в раю！
Потеряли болельщика, потеряли старую культуру боления, а в итоге теряем футбол！
О прибыли даже не говорю！
Таким образом, два-три ничтожных чиновника－ карьериста при попытке поучить народ непонятно чему, изображая бурную деятельность на своих должностях, попросту ,как говорят по простому, обос＃лись！
чего они хотят то,я не пойму? по итогам могут какие то санкции еще применить?или что?что за клоунада
чего они хотят то,я не пойму? по итогам могут какие то санкции еще применить?или что?что за клоунада