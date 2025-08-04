КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака»

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вчера, 12:57

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать «Спартак» за поведение болельщиков московского клуба во время выездного матча Кубка России против «Ростова».

Об этом заявил глава КДК РФС :

Рассмотрим шесть предупреждений игроков команды «Ростов» – неподобающее поведение. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику».