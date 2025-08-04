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КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака»

вчера, 12:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать «Спартак» за поведение болельщиков московского клуба во время выездного матча Кубка России против «Ростова».

Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц:

Рассмотрим шесть предупреждений игроков команды «Ростов» – неподобающее поведение. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику».

Заседание КДК пройдет в четверг, 7 августа.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:16
ДУМА ! Теперь можешь засунуть свой антинародный закон себе в ........ !!!!!! Смех да и только ! Ненормативная лексика на трибунах ? А кто это сдеееелал ? Фанатов-то не было !
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:04
Ну, НЕКУДА ВСТАВИТЬ свежие новости из ФК Спартак!!! ((
Попробую здесь:

"Центральный защитник Карлос Куэста переходит из «Галатасарая» в «Спартак». Об этом сообщает Uur ztrk.

По информации источника, московский клуб согласовал с чемпионом Турции аренду 26-летнего колумбийца с опцией обязательного выкупа. В ближайшее время игрок отправится в Россию. Утверждается, что трансфер Куэсты обойдется «Спартаку» в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним голом."

Всё таки "продавили" дефективных манагеров Спартака на опцию ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫКУПА... ((

"Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не ведёт переговоры с южноамериканскими клубами. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей страничке в социальной сети.

По сведениям источника, в настоящий момент в отношении Барко все успокоилось, разговоров о его возможном уходе из «Спартака» не ведется.

Напомним, ранее полузащитника пытался приобрести бразильский «Фламенго», но «Спартак» отказался от предложения в размере 15 миллионов евро."
valt134
valt134
вчера в 15:49
Не надо вести себя по-хвмски. Особенно в выездных матчах. На Юге люди гостеприимные, но надо оставаться ЛЮДЬМИ. В противном случае можно и по Жбану получить. Причем не обязательно от ОМОНА.
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 15:29
А кто подумал о том, что все эти случаи, оскорбления и хамство, хулиганство и т. д.－ это приговор навязанному народу так называемому ,,Фан уйди,,！
Идите на футбол семьями, все будет как в раю！
Потеряли болельщика, потеряли старую культуру боления, а в итоге теряем футбол！
О прибыли даже не говорю！
Таким образом, два-три ничтожных чиновника－ карьериста при попытке поучить народ непонятно чему, изображая бурную деятельность на своих должностях, попросту ,как говорят по простому, обос＃лись！
Датак
Датак
вчера в 15:17
питерцев проверяли после матча с ростовом? там тоже три карточки у них было.или это другое?
чего они хотят то,я не пойму? по итогам могут какие то санкции еще применить?или что?что за клоунада
альсато
альсато
вчера в 15:16
    ytjyzt29a6yy
    ytjyzt29a6yy
    вчера в 14:58
    Не удивительно почему их так в народе зовут.
    z9medqa3dkgs
    z9medqa3dkgs
    вчера в 13:42
    Спартак должен проводить весь чемпионат без зрителей, только так.
    a-league
    a-league
    вчера в 13:36
    А стоит вмешаться ОМОНу и сразу несутся душераздирающие крики про нарушение прав человека
    a-league
    a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Не приведёт, если судить по тому, кто у нас в прошлом году пробил больше всего пенальти
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:19
    А без оскорбительных кричалок нельзя обойтись? Неужели фанаты не понимают, что это приведёт к обострению конфликта судей и Спартака. А дальше что, игры без зрителей?
    Гость
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